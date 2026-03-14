Võ sĩ Trung Quốc bị chọc sưng mắt, đối thủ ngỡ ngàng không ngờ được xử thắng

Video: Võ sĩ Trương Kim Hổ bị xử thua sau khi trúng đòn vào mắt.

Sự kiện võ thuật ONE Friday Fights 146 tối 13/3 mở màn bằng trận đấu Muay Thái giữa Trương Kim Hổ (Zhang Jinhu) và Sulaiman Looksuan. Màn so tài này chỉ diễn ra hết hiệp một trước khi Trương Kim Hổ bị xử thua vì không thể tiếp tục thi đấu. Ngay cả người chiến thắng là Sulaiman Looksuan cũng bất ngờ với quyết định này.

Trận đấu giữa Trương Kim Hổ và Sulaiman Looksuan diễn ra cân bằng trong hiệp đầu tiên. Võ sĩ Trung Quốc tấn công chủ động, dồn đối thủ về góc đài. Tuy nhiên, tay đấm người Myanmar phòng thủ không tồi và có những pha ra đòn đáp trả tốt.

Trương Kim Hổ (bên trái) không mở được mắt trái sau khi trúng đòn phạm quy của đối thủ.

Khoảnh khắc định đoạt trận đấu là giây thứ 110. Trong lúc áp sát tấn công bằng đòn tay, Trương Kim Hổ bị đối thủ đánh trúng vào mắt. Động tác vươn tay phải để giữ khoảng cách của Sulaiman Looksuan vô tình trở thành đòn chọc mắt phạm quy. Võ sĩ Myanmar bị nhắc nhở sau tình huống này.

Trương Kim Hổ bị sưng mắt trái và cố gắng ra hiệu với trọng tài là đối thủ đã chọc vào mắt anh. Sau ít phút được nhân viên y tế chăm sóc, tay đấm Trung Quốc tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, sau khi hiệp một kết thúc, đội ngũ hỗ trợ của võ sĩ 24 tuổi xác định anh không thể đánh tiếp. Theo luật, Sulaiman Looksuan thắng knock out kỹ thuật (TKO).

Tuy nhiên, chính võ sĩ người Myanmar cũng không mấy vui vẻ với kết quả này. Anh liên tục ôm đầu và tỏ ra bối rối khi trọng tài thông báo người chiến thắng. Sulaiman Looksuan cũng tiến đến hỏi thăm và xin lỗi đối thủ.

Trương Kim Hổ là võ sĩ có sở trường Muay Thái và kickboxing. Thành tích của anh không mấy ấn tượng, chỉ có 3 chiến thắng trong 11 trận đấu (chỉ 1 lần thắng knock out, còn lại là tính điểm). Trong khi đó, Sulaiman Looksuan có tỷ lệ thắng cao hơn (62,5%) dù trẻ hơn so với Trương Kim Hổ.