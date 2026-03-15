Cận cảnh Đỗ Thành Chương 'đè đầu cưỡi cổ', võ sĩ Trung Quốc đầu hàng sau 69 giây

Video: Đỗ Thành Chương hạ gục võ sĩ Trung Quốc.

Trận đấu giữa Đỗ Thành Chương và Cát Nga Nhĩ Bố (Jie Erbu) thuộc sự kiện võ thuật tổng hợp (MMA) AFC40 diễn ra chóng vánh. Võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng khuất phục bằng đòn khóa siết (submission) chỉ sau 69 giây so tài với đối thủ người Trung Quốc.

Cát Nga Nhĩ Bố 24 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu các tại các giải quốc tế lớn. Hồ sơ của võ sĩ này trên Tapology chỉ có vỏn vẹn 1 trận đấu - chính là cuộc đối đầu với Đỗ Thành Chương tại TP.HCM hôm qua (14/3).

Trong khi đó, Đỗ Thành Chương từng thi đấu trận tranh đai hạng cân 77 kg của Lion Championship (thua knock out kỹ thuật trước Lý Văn Huỳnh). Võ sĩ 22 tuổi từng 1 lần thi đấu với đối thủ nước ngoài là Jesse Bernal vào năm 2023 (thua knock out kỹ thuật).

Võ sĩ Đỗ Thành Chương

Bước vào trận đấu với Đỗ Thành Chương, Cát Nga Nhĩ Bố chủ động tấn công bằng những đòn đánh đậm chất biểu diễn. Dù vậy, 2 cú đá xoay của võ sĩ Trung Quốc không có tính sát thương. Tay đấm chủ nhà phòng thủ và hóa giải dễ dàng, trước khi áp sát và tận dụng ưu thế về chiều cao.

Đỗ Thành Chương nhanh chóng kiểm soát đối thủ từ phía sau và tung ra cú đấm mạnh. Pha ra đòn này khiến sức phòng thủ của Cát Nga Nhĩ Bố giảm đi đáng kể và anh chỉ có thể nằm im chịu trận. Đỗ Thành Chương thực hiện tiếp vài cú đấm rồi chuyển sang khóa siết.

Ở giây thứ 69, võ sĩ Trung Quốc đập tay xuống sàn ra hiệu xin thua. Trọng tài lập tức dừng trận đấu, thông báo Đỗ Thành Chương giành chiến thắng.

24 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu các tại các giải quốc tế lớn. Hồ sơ của võ sĩ này trên Tapology chỉ có vỏn vẹn 1 trận đấu - chính là cuộc đối đầu với Đỗ Thành Chương tại TP.HCM hôm qua (14/3).

Đỗ Thành Chương là đại diện duy nhất của MMA Việt Nam giành chiến thắng tại AFC40. Mùi Trọng Vinh thất bại đáng tiếc trước đối thủ người Philippines do gặp chấn thương trong hiệp 3. Trong khi đó, Trần Nguyên Lộc thua Tuquero Lawrence theo kết quả tính điểm.