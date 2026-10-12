Video khoảnh khắc lũ quét kinh hoàng vò nát cây cầu ở Nepal

(VTC News) -

Khoảnh khắc một cây cầu bị cuốn trôi bởi dòng nước dữ. (Nguồn: ABC News)

Người dân sống dọc theo sông Budhi Gandaki ở miền Bắc Trung bộ Nepal hôm 11/10 đã phải sơ tán do lũ quét phá hủy nhà cửa và các công trình khác trong khu vực. Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia tổ chức sơ tán dân làng, đồng thời cảnh báo những người khác di chuyển đến nơi an toàn và duy trì cảnh giác cho đến cuối ngày.

Cơ quan này cho biết tính đến nay đã có ít nhất 5 người được báo cáo là mất tích. Trận lũ quét cũng làm hư hại hoặc phá hủy 4 cây cầu, cuốn trôi hơn 30 ngôi nhà và gây thiệt hại cho công trường xây dựng một nhà máy thủy điện. Một số tháp truyền tải điện và tháp thông tin liên lạc dọc bờ sông cũng bị hư hại.

Quân đội Nepal cho biết, họ vẫn đang tiếp tục công tác cứu hộ những người bị mắc kẹt bằng trực thăng và lực lượng mặt đất. Tính đến chiều 11/10, họ đã giải cứu được 49 người. Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân gây ra lũ quét là do một vụ sạt lở đất ban đầu làm chặn dòng sông gần ngôi làng Chumchure. Con đập tự nhiên hình thành từ vụ sạt lở này sau đó đã bị vỡ, gây ra trận lũ.

Hình ảnh mạng xã hội được cho là lũ quét tại sông Burhi Gandak, Nepal.

Sông Budhi Gandaki hợp lưu với sông Trishuli và là tuyến đường thủy quan trọng gần thủ đô Kathmandu.

Các video trên mạng xã hội cho thấy nhà cửa và lán trại bị dòng sông đang dâng cao cuốn trôi khi chảy qua khe núi cao. Hiện chưa rõ có bao nhiêu ngôi làng nhỏ ở vùng núi này bị ảnh hưởng. Các bài đăng trên mạng xã hội cho biết cảnh báo từ chính quyền dẫn đến việc sơ tán tại Arughat, một thị trấn ven sông nằm trên tuyến đường huyết mạch nối Kathmandu với các khu vực khác của đất nước.

Nepal vẫn đang trong quá trình phục hồi sau trận lũ lụt thảm khốc hồi tháng 8 dọc theo vùng biên giới núi non giữa Nepal và Trung Quốc, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác mất tích.