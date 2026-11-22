(VTC News) -

Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch kém tích cực khi áp lực bán lan rộng đẩy VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, đóng cửa tại 1.688,79 điểm. Thanh khoản suy giảm và khối ngoại duy trì đà bán ròng hơn 3.382 tỷ đồng.

Nhận định về thị trường trong tuần tới, các chuyên gia cho rằng thị trường vẫn ở trạng thái kiểm định. Khả năng hồi phục thấp, vì cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 8-9/12 vẫn chưa diễn ra và nhà đầu tư chưa muốn mở vị thế lớn trước sự kiện này.

Chuyên gia phân tích của CTCK Yuanta cho rằng, về kịch bản thị trường còn rung lắc, có thể hồi kỹ thuật nhưng chưa đủ cơ sở để gọi là đảo chiều. Một thị trường mà vài cổ phiếu trụ kéo điểm số lên trong khi phần lớn danh mục nhà đầu tư vẫn giảm thì chưa thể coi là đã tạo đáy.

Vùng 1.670 điểm là phép thử đầu tiên. Nếu giữ được vùng này, VN-Index có thể hồi lên kiểm định 1.700-1.720 điểm. Nhưng chính vùng 1.700-1.720 mới cho biết nhịp hồi có sức bền hay không. Nếu chỉ số đóng cửa dưới 1.650 điểm và lực bán mở rộng, cần tính đến kịch bản điều chỉnh sâu hơn, thay vì tiếp tục gọi mọi nhịp giảm là cơ hội bắt đáy.

Tuần tới thị trường chứng khoán khả năng phục hồi thấp. (Ảnh minh hoạ)

Ông Nguyễn Đức Anh, chuyên gia phân tích của CTCP Chứng khoán Pinetree dự báo VN-Index có thể hồi phục về quanh 1.700 điểm. Tuy nhiên, việc chỉ số vừa đánh mất ngưỡng này khiến diễn biến giá và thanh khoản khi kiểm định trở lại thành yếu tố quan trọng để xác định sức mạnh của nhịp hồi.

Số liệu của Pinetree cho thấy chỉ 22% cổ phiếu trên HOSE nằm trên đường trung bình giá 20 phiên (MA20), trong khi 26 mã đã xuống mức thấp nhất 52 tuần.

Theo ông Nguyễn Đức Anh, nhịp hồi cuối tuần mới diễn ra ở chỉ số, chưa lan tỏa đến phần đông cổ phiếu. Khối ngoại quay lại bán ròng và nhóm ngân hàng còn yếu cũng là những yếu tố khiến nhóm phân tích duy trì quan điểm thận trọng.

Pinetree khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu và chưa mở mua mới. Điều kiện để xem xét lại quan điểm là VN-Index đóng cửa trên 1.700 điểm cùng thanh khoản vượt MA20 ngày. Ngược lại, một phiên đóng cửa dưới 1.670 điểm sẽ khiến kịch bản hồi phục ngắn hạn mất hiệu lực.

Chuyên gia của Chứng khoán KBS nghiêng về kịch bản VN-Index tạo đáy quanh vùng 1660-1670 điểm và chưa đánh giá cao khả năng chỉ số giảm sâu về 1600 điểm.

Xu hướng điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế, song diễn biến phiên cuối tuần đã xuất hiện tín hiệu tích cực khi VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1666 điểm và phục hồi về 1688.8 điểm, cho thấy lực cầu bắt đáy đã cải thiện.

Với áp lực bán có dấu hiệu suy yếu tại vùng hỗ trợ quan trọng, VN-Index được kỳ vọng sẽ tích lũy trong biên độ 1660-1720 điểm trong những phiên tới. Rủi ro giảm sâu chỉ gia tăng đáng kể nếu chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ 1640-1670 điểm, đặc biệt khi xuất hiện thêm các cú sốc từ thị trường quốc tế.

Ông Phan Tấn Nhật - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS cũng nhận định, trong tuần qua, dưới ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường tài chính thế giới và áp lực bán ròng của khối ngoại, thị trường trong nước đã có tuần diễn biến khá tiêu cực.

VN-Index chịu áp lực bán mạnh trong tuần và phục hồi nhẹ quanh vùng giá 1.660 điểm. Kết tuần VN-Index giảm 2,66% về mức 1.688,79 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm.

Diễn biến thị trường chứng khoán những tháng gần đây.

“Tôi cho rằng VN-Index vẫn trong xu hướng giảm giá từ tháng 9/2026 đến nay và đang có vùng hỗ trợ quan trọng đó là vùng 1.650 điểm - 1.680 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 7/2026. Vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo là vùng giá quanh 1.600 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 3/2026 và tháng 11/2025. Hiện tại dự báo VN-Index cân bằng ở vùng giá 1.650 điểm - 1.680 điểm và phục hồi kiểm định lại vùng kháng cự 1.700 điểm.

Tuy nhiên với những diễn biến tiêu cực từ thị trường tài chính thế giới. Nếu VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.680 điểm, áp lực giải chấp gia tăng thì vẫn có rủi ro VN-Index sẽ điều chỉnh về vùng giá quanh 1.600 điểm”, ông Nhật nhấn mạnh.

Cũng theo vị chuyên gia này, thị trường chỉ còn 6 tuần nữa là kết thúc năm tài chính 2026, một năm chịu áp lực thua lỗ của hầu hết các nhà đầu tư cá nhân cũng như các quỹ đầu tư. Thông thường nhà đầu tư kỳ vọng vào nhịp phục hồi cuối năm để chốt NAV của các quỹ đầu tư. Tuy nhiên hiện tại xu hướng VN-Index vẫn đang suy yếu và đang có tháng thứ 3 liên tiếp giảm điểm.

“Do đó trong trường hợp tích cực tôi nghĩ thị trường có thể phục hồi trở lại trong tháng 12. Nhưng hiện tại mức độ kỳ vọng chưa cao và nhà đầu tư cần chờ thị trường chung, VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay”, ông Nhật dự đoán.