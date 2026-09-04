Vingroup lập kỷ lục, Việt Nam lần đầu có doanh nghiệp vốn hóa 2 triệu tỷ đồng

(VTC News) -

Đây cũng là lần đầu tiên thị trường chứng khoán ghi nhận có doanh nghiệp đạt vốn hóa 2 triệu tỷ đồng.

Cụ thể, trong phiên giao dịch sáng 4/9, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục tăng mạnh, có thời điểm chạm 260.000 đồng/cp, mức cao nhất kể từ khi niêm yết. Với diễn biến này, vốn hóa thị trường của Vingroup lần đầu tiên vượt 2 triệu tỷ đồng.

Tuy vậy, sau đó cổ phiếu này có sự điều chỉnh nhẹ. Kết phiên sáng, vốn hóa của Vingroup đạt 1,971 triệu đồng.

Vingroup cũng là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam đạt quy mô vốn hóa 2 triệu tỷ đồng. Trước đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng từng là doanh nghiệp đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng vốn hóa.

Vingroup có thời điểm đạt vốn hóa 2 triệu tỷ đồng trong phiên giao dịch sáng 4/9. (Ảnh minh họa)

Trong khoảng hai tuần gần đây, VIC gần như duy trì xu hướng đi lên liên tục, với mức tăng xấp xỉ 30%. Thanh khoản cũng ở mức cao hơn đáng kể so với trước đó. Trong 5 phiên liền trước, khối lượng khớp lệnh bình quân đạt khoảng 9 triệu đơn vị mỗi phiên, gấp đôi mức bình quân từ đầu năm cũng như bình quân quý.

Diễn biến của VIC cũng tạo ảnh hưởng lớn lên VN-Index. Riêng trong sáng 4/9, cổ phiếu này đóng góp hơn 19 điểm vào chiều tăng của chỉ số.

Nếu tính trong khoảng nửa tháng gần đây, VIC đóng góp khoảng 102 điểm cho VN-Index, bỏ xa hai mã xếp sau là VHM với gần 8 điểm và VPB hơn 4 điểm.

Cùng với diễn biến của nhóm cổ phiếu họ Vingroup, giá trị tài sản của các cổ đông lớn cũng thay đổi theo thị giá. Theo cập nhật gần nhất của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, sở hữu khối tài sản ước tính 37,7 tỷ USD, xếp thứ 59 thế giới. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng, có tài sản khoảng 4,3 tỷ USD.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026 đã được soát xét, doanh thu thuần của Tập đoàn Vingroup giảm gần 368 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, xuống 221.920 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế sau soát xét tăng gần 695 tỷ đồng, lên 34.400 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 20.905 tỷ đồng, tăng khoảng 530 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.