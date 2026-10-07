Sạc miễn phí, đi xa không lo, chủ xe VF 6 thấy việc nạp pin 'nhẹ tênh'

(VTC News) -

Tối nạp pin, sáng sẵn sàng lên đường

Chuyển sang xe điện, người sống tại chung cư thường quan tâm trước tiên đến nơi nạp pin. Với anh Mai Đức Toàn (Hà Nội), câu trả lời nằm ngay ở tầng hầm tòa nhà, nơi có trạm sạc V-Green.

Anh thường sạc vào buổi tối sau khi trở về nhà. Thời gian xe nạp điện trùng với lúc gia đình ăn cơm nên vô cùng tiện lợi. “Tôi đi làm mỗi ngày khoảng 40km, tuần chỉ cần sạc hai lần. Thời gian sạc là lúc tôi đã ở nhà nên rất tiện”, anh Toàn nói.

VF 6 Plus anh sử dụng có phạm vi di chuyển công bố 460km sau mỗi lần sạc đầy; phiên bản Eco đạt 485km. Quãng đường này có thể phục vụ nhiều ngày trước khi cần nạp lại. Việc sạc vì thế được sắp xếp theo nhu cầu, không nhất thiết diễn ra mỗi tối.

Ở nhà riêng, chị Lê Thị Hằng (42 tuổi, chủ cửa hàng thời trang tại Thanh Hóa) chọn lắp bộ sạc treo tường trong gara. Sau giờ đóng cửa hàng, chị cắm sạc để chuẩn bị năng lượng cho những chuyến đi hôm sau.

“Tôi không phải đi đâu để sạc, cũng không phải chờ. Xe đỗ ở nhà thì cắm sạc luôn, giống như sạc điện thoại”, chị Hằng chia sẻ.

Mạng lưới 150.000 cổng sạc thuận tiện

Không phải tòa nhà nào cũng có trạm sạc tại nơi sinh sống. Tuy nhiên, chủ VF 6 vẫn có thể dễ dàng tìm điểm nạp pin tại hệ thống V-Green ở bãi đỗ, trung tâm thương mại... Một buổi mua sắm hay khoảng thời gian đỗ xe trong ngày có thể được tận dụng để bổ sung năng lượng.

Với hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, mạng lưới V-Green mang tới nhiều lựa chọn để người dùng tìm điểm nạp pin thuận đường. Chủ xe có thể tra cứu trạm và nhận chỉ dẫn ngay trên màn hình trung tâm, rồi chọn địa điểm phù hợp với lịch trình.

Ra khỏi thành phố, những trạm sạc trên các tuyến liên tỉnh tiếp tục phục vụ nhu cầu đi xa. VF 6 có khả năng nạp từ 10% lên 70% trong khoảng 25 phút tại trạm sạc nhanh. Khoảng dừng ấy có thể dành cho một bữa ăn nhẹ hoặc ly cà phê, để cả người và xe sẵn sàng cho chặng tiếp theo.

“Trước khi mua, tôi nghĩ sạc xe điện sẽ phải chờ đợi nhiều. Dùng rồi mới thấy mình còn tiết kiệm được thời gian so với việc ghé cây xăng”, anh Toàn nhận xét.

Sạc công cộng còn có lợi thế về chi phí. Chủ xe được miễn phí tối đa 10 lượt mỗi tháng tại V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Việc sạc thường xuyên vì thế vừa thuận tiện, vừa bớt một khoản chi trong ngân sách đi lại.

Người mua xe hiện cũng được “tiếp sức” từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 với ưu đãi 9% giá niêm yết. Mức giá để sở hữu VF 6 bởi thế được đưa về mức từ gần 588 triệu đồng - con số khiến nhiều khách hàng khó cầm lòng so với trang bị, tiện nghi mà mẫu B-SUV của VinFast mang lại cho người dùng.

Từ nhà, trạm sạc trong phố đến điểm nạp trên đường xa, người dùng có thể tìm cách sạc phù hợp với nơi ở và thói quen đi lại - để việc nạp pin trở thành trải nghiệm thuận tiện và dễ làm quen.