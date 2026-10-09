Người trẻ chọn màu VF 3 theo phong cách nào?

(VTC News) -

Dù lựa chọn màu nào, khách hàng vẫn có một mẫu mini e-SUV bốn chỗ, phạm vi di chuyển 215 km và giá “mềm” chỉ hơn 276 triệu đồng sau ưu đãi.

Bảng màu giúp mỗi chiếc VF 3 mang một diện mạo riêng

Chị Hoàng Bảo Châu (25 tuổi, TP.HCM) quyết định chọn VF 3 chỉ sau một buổi xem xe vì có ấn tượng đặc biệt với bảng màu hợp gu của mẫu minicar nhà VinFast.

Theo chị, VF 3 có 7 màu ngoại thất gồm Summer Yellow, Rose Pink, Zenith Grey, Solar Ruby, Sky Blue, Urban Mint và Infinity Blanc. Dải màu trải rộng từ những sắc nổi bật đến các lựa chọn nhẹ nhàng hoặc trung tính, giúp người mua không bị giới hạn trong một vài màu truyền thống.

Vị nữ khách hàng cho rằng, Summer Yellow và Solar Ruby phù hợp với người muốn chiếc xe tạo điểm nhấn rõ trên phố hoặc dễ nhận ra trong bãi đỗ. Hai sắc màu nổi làm các mảng khối vuông vắn của VF 3 thêm trẻ trung và nhấn mạnh phong cách mini e-SUV.

Rose Pink, Sky Blue và Urban Mint mang sắc thái mềm hơn nhưng vẫn giữ được nét riêng. Đây là nhóm màu có thể kết hợp với các chi tiết trang trí, ốp la-zăng hoặc phụ kiện bên trong để tạo nên tổng thể mang dấu ấn cá nhân.

Zenith Grey và Infinity Blanc hướng tới vẻ tối giản, dễ phù hợp với nhiều bối cảnh sử dụng. Người dùng có thể đưa xe tới nơi làm việc trong tuần, gặp gỡ đối tác hoặc tham gia các hoạt động cuối tuần mà ngoại hình vẫn giữ được sự hài hòa.

Chị Châu lựa chọn Urban Mint vì sắc màu này phù hợp với phong cách thời trang và những phụ kiện chị thường sử dụng. Sau đó, chị tiếp tục bổ sung ốp la-zăng để tạo sự đồng bộ cho diện mạo xe.

“Tôi không muốn thay đổi quá nhiều chi tiết. Chỉ cần chọn đúng màu và phối thêm ốp mâm phù hợp, chiếc xe đã có cảm giác rất riêng”, chị nói.

Bộ la-zăng 16 inch là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên VF 3. Kích thước bánh lớn so với thân xe tạo vẻ cân đối và khỏe khoắn. Khách hàng có thể bổ sung ốp la-zăng để thay đổi diện mạo; phiên bản VF 3 Plus được trang bị sẵn chi tiết này cùng gương chiếu hậu chỉnh, gập điện.

Cá tính ngoại hình đi cùng khả năng sử dụng hàng ngày

Bên cạnh màu sắc, khả năng sử dụng VF 3 cũng làm hài lòng các chủ xe. Cabin bốn chỗ được bố trí trên chiều dài cơ sở 2.075mm, đáp ứng nhu cầu đi làm, gặp gỡ bạn bè hoặc di chuyển cùng gia đình nhỏ.

VF 3 sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 30kW và mô-men xoắn cực đại 110Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau. Phạm vi di chuyển công bố đạt 215km sau mỗi lần sạc đầy. Khi cần bổ sung năng lượng nhanh, xe có thể sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 36 phút tại trạm DC.

Khả năng tiếp cận VF 3 được hỗ trợ thêm bởi chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng được hưởng ưu đãi 3% trên giá niêm yết khi mua xe.

Từ giá niêm yết 285 triệu đồng, giá xe sau ưu đãi chỉ còn hơn 276 triệu đồng. Nếu chưa muốn sử dụng ngay khoản tích lũy, khách hàng có thể lựa chọn vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng theo chương trình “Mua xe 0 đồng”, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Trong quá trình sử dụng, chính sách miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại V-Green đến hết ngày 10/2/2029 giúp người dùng tiết kiệm khá nhiều chi phí vận hành hằng tháng.

Bảy màu ngoại thất giúp mỗi chủ xe tạo một diện mạo riêng, trong khi mức giá dễ tiếp cận và khả năng sử dụng linh hoạt đưa VF 3 trở thành lựa chọn phù hợp với nhịp sống của người trẻ.