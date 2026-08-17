VinFast tăng trưởng kỷ lục, bán gần 60.000 xe Limo Green sau 1 năm

VinFast đạt mức tăng trưởng doanh số kỷ lục trong 7 tháng đầu năm nhờ nhiều mẫu xe nổi bật như Limo Green, VF 3, VF 5.
iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên của Apple, nhiều khả năng sẽ cùng xuất hiện tại sự kiện ra mắt diễn ra trong tháng 9.
VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng, tiếp tục truy tố ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) với cáo buộc lừa dối khách hàng.
Lô đất thuộc một phần thửa số 15, tờ bản đồ số 64 phường An Khánh, dự kiến đấu giá trong tháng 9 tới, với giá khởi điểm khoảng 295 triệu đồng/m².
UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn.
Theo dự kiến, ngày 21/8, FTSE Russell sẽ công bố danh sách các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí vào rổ FTSE GEIS.
Con một đứa, nhà không phải thuê, vợ cũng đi làm có lương, tôi đưa 12 triệu đồng/tháng nhưng tháng nào vợ cũng kêu thiếu tiền, không hiểu cô ấy chi tiêu kiểu gì.
Chính phủ đặt mục tiêu 5 sàn giao dịch dữ liệu, coi dữ liệu là tư liệu sản xuất mới, mở ra kênh doanh thu minh bạch và chu kỳ thương mại hóa dữ liệu đã bắt đầu.
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Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) triển khai nhiều chính sách học bổng dành riêng cho sinh viên nhập học các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.
Phân khúc xe MPV tháng 7/2026 tiếp tục ghi nhận sự biến động mạnh mẽ về doanh số giữa các thương hiệu lớn.
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Đàn cá heo có hơn 10 con, liên tục tung tăng bơi lội, nhô mình lên khỏi mặt nước ở vùng biển Lý Sơn.
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Video do nhân chứng ghi lại cho thấy ô tô di chuyển qua những con đường ngập nước tại Geoje, Hàn Quốc, trong bối cảnh mưa lớn trút xuống khu vực phía nam nước này.
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