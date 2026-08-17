  • logo
Xuất bản ngày 17/08/2026 02:50 PM
Xuất bản ngày 17/08/2026 02:50 PM

VinFast tăng trưởng kỷ lục, bán gần 60.000 xe Limo Green sau 1 năm

(VTC News) -

VinFast đạt mức tăng trưởng doanh số kỷ lục trong 7 tháng đầu năm nhờ nhiều mẫu xe nổi bật như Limo Green, VF 3, VF 5.

Mạnh Hùng
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm