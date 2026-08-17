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VinFast tăng trưởng kỷ lục, bán gần 60.000 xe Limo Green sau 1 năm VinFast đạt mức tăng trưởng doanh số kỷ lục trong 7 tháng đầu năm nhờ nhiều mẫu xe nổi bật như Limo Green, VF 3, VF 5.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể ra mắt ngày 8/9? iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên của Apple, nhiều khả năng sẽ cùng xuất hiện tại sự kiện ra mắt diễn ra trong tháng 9.

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng, tiếp tục truy tố ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) với cáo buộc lừa dối khách hàng.

Đấu giá lô 'đất vàng' gần 6.500m² ở Thủ Thiêm, giá khởi điểm hơn 1.900 tỷ đồng Lô đất thuộc một phần thửa số 15, tờ bản đồ số 64 phường An Khánh, dự kiến đấu giá trong tháng 9 tới, với giá khởi điểm khoảng 295 triệu đồng/m².

TP.HCM phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn.

Trong tuần này, chứng khoán Việt nhận tín hiệu mới từ FTSE Russell Theo dự kiến, ngày 21/8, FTSE Russell sẽ công bố danh sách các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí vào rổ FTSE GEIS.

Nhà chỉ có một con, tôi đưa 12 triệu/tháng nhưng vợ luôn kêu thiếu tiền Con một đứa, nhà không phải thuê, vợ cũng đi làm có lương, tôi đưa 12 triệu đồng/tháng nhưng tháng nào vợ cũng kêu thiếu tiền, không hiểu cô ấy chi tiêu kiểu gì.

Từ 14% GDP đến 5 sàn giao dịch: Kinh tế dữ liệu bước vào chu kỳ thương mại hóa Chính phủ đặt mục tiêu 5 sàn giao dịch dữ liệu, coi dữ liệu là tư liệu sản xuất mới, mở ra kênh doanh thu minh bạch và chu kỳ thương mại hóa dữ liệu đã bắt đầu.

TP.HCM quy tập khu mộ liệt sĩ tập thể tại xã Thường Tân Khu mộ tập thể tại ấp Lạc An 3 (xã Thường Tân, TP.HCM) được xác định có 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 liệt sĩ có thông tin, 3 người chưa xác định danh tính.

Học bổng 100% học phí cho 15 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại HaUI Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) triển khai nhiều chính sách học bổng dành riêng cho sinh viên nhập học các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Top 10 xe MPV bán chạy nhất tháng 7/2026: Cuộc đua thị phần đầy kịch tính Phân khúc xe MPV tháng 7/2026 tiếp tục ghi nhận sự biến động mạnh mẽ về doanh số giữa các thương hiệu lớn.

Bảng giá xe máy điện Honda tháng 8/2026 Cập nhật giá xe máy điện Honda, chi tiết từng phiên bản mới nhất tháng 8/2026.

Đàn cá heo hơn 10 con bơi tung tăng trên vùng biển Lý Sơn Đàn cá heo có hơn 10 con, liên tục tung tăng bơi lội, nhô mình lên khỏi mặt nước ở vùng biển Lý Sơn.

Bộ Công an giải thích cơ chế không truy cứu hình sự cán bộ dám nghĩ, dám làm Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ mục tiêu xuyên suốt của dự thảo nghị quyết là lấy kết quả khắc phục hậu quả để làm căn cứ áp dụng các chính sách hình sự.