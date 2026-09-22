Phấn đấu đưa Phú Thọ là tỉnh tiên phong về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

(VTC News) -

Chiều 22/9, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026 của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong quý III/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đồng bộ và có trọng tâm.

Nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành là việc thống nhất đầu mối, rõ trách nhiệm, tập trung đôn đốc và tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn. Nhờ đó, hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện. Tiến trình chuyển đổi số đạt kết quả toàn diện trên các mặt hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ công, kinh tế số và xã hội số.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dịch chuyển mạnh mẽ sang tiếp cận từ bài toán thực tiễn, tăng cường liên kết “3 nhà” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đặc biệt, phong trào Bình dân học vụ số được triển khai sâu rộng tại các cấp ủy trực thuộc, góp phần chuẩn hóa kỹ năng số cơ bản cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu đề ra trong giai đoạn mới.

Tính đến ngày 20/9, trong tổng số 276 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Phú Thọ đã hoàn thành 170 nhiệm vụ (61,6%); đang thực hiện 7 nhiệm vụ (2,5%); thực hiện thường xuyên 99 nhiệm vụ (35,9%); không có nhiệm vụ quá hạn hoặc chưa triển khai.

Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ theo các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và các nghị quyết của Chính phủ đúng tiến độ. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp trên Hệ thống pakn.nq57.vn được thực hiện nghiêm túc; các nội dung thuộc phạm vi tiếp nhận đều được xử lý, trả lời đúng hạn, qua đó góp phần nhận diện và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 97,97%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 96,46%. Đáng chú ý, cơ chế “Luồng xanh” giải quyết đúng và trước hạn 100% hồ sơ. Hạ tầng viễn thông tiếp tục được mở rộng, các xã, phường có cáp quang băng rộng; sóng 5G đã phủ 100% đô thị trung tâm, khu công nghiệp và phục vụ trên 67% dân số, vượt chỉ tiêu năm 2026…

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, tất cả các nhiệm vụ do Trung ương giao tuyệt đối không được để chậm, muộn. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu từ nay đến cuối năm, các ngành, địa phương cần tập trung triển khai quyết liệt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, về chuyển đổi số, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các nội dung theo kế hoạch, gắn kết chặt chẽ tiến trình này với phát triển kinh tế số.

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, các đơn vị cần tập trung giải quyết những bài toán lớn của địa phương, tăng cường hợp tác, kết nối và ưu tiên ứng dụng công nghệ cao vào các ngành có lợi thế thực tiễn như nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn lực FDI để phát triển công nghiệp.

Liên quan Trung tâm Đổi mới sáng tạo, việc thành lập phải tuân thủ đúng yêu cầu của Trung ương trên tinh thần thực chất, chống lãng phí; trong đó ưu tiên cải tạo cơ sở vật chất, nhà đất dôi dư để làm sàn giao dịch, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghệ nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với Trung tâm An ninh mạng, ông Phạm Đại Dương yêu cầu quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi tiến độ, chất lượng, sản phẩm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ chương trình công tác năm 2026 và các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đặc biệt, Bí thư Phạm Đại Dương yêu cầu cần kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch của Trung ương theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ thẩm quyền, phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành địa phương tiên phong về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.