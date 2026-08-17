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Xuất bản ngày 17/08/2026 09:39 PM
Xuất bản ngày 17/08/2026 09:39 PM

Vietlott tìm thấy tấm vé trúng độc đắc gần 7 tỷ đồng

Vietlott vừa tìm được 1 tấm vé trúng giải độc đắc trị giá gần 7 tỷ đồng ở loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 vào kỳ quay hôm nay.

Theo kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 829 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay (17/8), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 tấm vé đã trúng giải độc đắc trị giá 6.964.397.500 đồng (gần 7 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 829 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay là 07 - 13 - 19 - 32 - 33 và số đặc biệt là 11.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35 gần 7 tỷ đồng.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35 gần 7 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là gần 6,3 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc trị giá gần 7 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 829 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm được 7 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 89 khách hàng trúng giải ba mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 174 người trúng giải tư với trị giá 100.000 đồng/giải, 2.408 khách hàng trúng giải năm trị giá 30.000 đồng/giải và 16.143 người trúng giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng mỗi giải.

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/vietlott-tim-thay-tam-ve-trung-doc-dac-gan-7-ty-dong-2546287.html

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