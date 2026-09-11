Vietjet và CFM phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ thế hệ mới tại Việt Nam

(VTC News) -

Theo Ý định thư, CFM dự kiến đề xuất một thỏa thuận tư vấn, hỗ trợ Vietjet đánh giá toàn diện nhu cầu bảo dưỡng động cơ, năng lực kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để xem xét phát triển giải pháp MRO cho dòng động cơ LEAP tại Việt Nam.

Đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Vietjet đang phát triển đội tàu thế hệ mới với quy mô lớn.

Việc nghiên cứu hình thành năng lực MRO động cơ LEAP trong tương lai không chỉ phục vụ nhu cầu khai thác lâu dài của hãng mà còn mở ra cơ hội phát triển một lĩnh vực công nghiệp hàng không công nghệ cao tại Việt Nam, đào tạo đội ngũ kỹ sư đạt chuẩn quốc tế và từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.

Ông Gaël Méheust, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CFM International, cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường hàng không năng động nhất thế giới. Chúng tôi vui mừng tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác thành công với Vietjet thông qua việc đánh giá khả năng phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ tại Việt Nam.

CFM sẽ phát huy kinh nghiệm toàn cầu để cung cấp cho Vietjet một đánh giá toàn diện, góp phần hỗ trợ tầm nhìn phát triển lâu dài và bền vững của ngành công nghiệp hàng không Việt Nam”.

Đại diện Vietjet và CFM International trao thoả thuận phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ thế hệ mới nhất.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Vietjet, chia sẻ: “Một nền hàng không mạnh không chỉ cần đội tàu hiện đại và mạng bay rộng khắp, mà còn cần năng lực làm chủ công nghệ, kỹ thuật và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hợp tác với CFM là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái hàng không toàn diện của Vietjet tại Việt Nam.

Chúng tôi kỳ vọng sáng kiến này sẽ tạo nền tảng phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ thế hệ mới nhất, đào tạo các thế hệ kỹ sư trình độ quốc tế và đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu”.

CFM International đã đồng hành cùng Vietjet từ năm 2014, khi hãng tiếp nhận tàu bay Airbus A320ceo đầu tiên sử dụng động cơ CFM56. Hiện Vietjet khai thác 50 tàu bay Airbus A320ceo và A321ceo trang bị động cơ CFM56-5B.

Quan hệ giữa hai bên đang bước sang một giai đoạn mới với chương trình 200 tàu bay Boeing 737-8 của Vietjet, bao gồm các phiên bản 737-8 và 737-8-200, sử dụng động cơ CFM LEAP-1B.