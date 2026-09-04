Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục lũ quét

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản do lũ quét và sạt lở gây ra cho Nhân dân Nepal, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nepal, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và Nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai.

Trận lũ lụt gây thiệt hại lớn tại Nepal. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, trận lũ lụt tàn khốc tại biên giới Nepal và vùng Tây Tạng (Trung Quốc) có thể đã gây thiệt hại kinh tế ước tính 2,56 tỷ USD cho quốc gia vùng Himalaya với dân số 30 triệu người này. Thảm họa khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích.

Ông Dharma Raj Upreti, người đứng đầu Cơ quan Quốc gia về Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Nepal, cho biết chi phí ước tính cho giai đoạn phục hồi sớm trong bốn tháng đầu - bao gồm việc xây dựng đường sá, dựng nơi trú ẩn tạm thời cũng như cung cấp nước sạch và điện - sẽ vào khoảng 52,6 triệu USD (tương đương 7,95 tỷ rupee Nepal).

Trong khi đó, dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Bảo hiểm Nepal cho thấy tính đến ngày 31/8, cơ quan này tiếp nhận 583 yêu cầu bồi thường liên quan đến lũ lụt với tổng trị giá 25,87 tỷ rupee Nepal (171,13 triệu USD).

Song song với hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, Nepal đang khẩn trương khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống giám sát và cảnh báo thiên tai bộc lộ sau trận lũ. Cơ quan chức năng dự kiến lắp đặt cảm biến địa chấn, camera giám sát và hệ thống liên lạc vệ tinh tại Timure, huyện Rasuwa, gần biên giới Trung Quốc.

Hệ thống này sẽ giúp duy trì hoạt động giám sát ngay cả khi mạng viễn thông thông thường bị gián đoạn, đồng thời cung cấp dữ liệu theo thời gian thực để cảnh báo sớm cho người dân ở khu vực hạ lưu.

Trong trận lũ ngày 26/8, nhiều trạm quan trắc tại khu vực biên giới bị phá hủy, khiến Nepal gặp khó khăn trong việc theo dõi diễn biến từ thượng nguồn.