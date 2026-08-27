Việt Nam gửi điện thăm hỏi Trung Quốc và Nepal về thiên tai

(VTC News) -

Sáng 27/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế và Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Dol Prasad Aryal.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal.

(Ảnh: Reuters)

Theo thông báo của cảnh sát Nepal đăng tải trên mạng xã hội X, có ít nhất 157 người thiệt mạng trong trận lũ quét tàn khốc xảy ra ở khu vực miền núi phía bắc, giáp Tây Tạng của Trung Quốc. Trong khi đó, ít nhất 41 người phải nhập viện và hàng trăm người khác vẫn đang mất tích. Số người thiệt mạng dự kiến ​​sẽ còn tăng lên.

Khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét nằm trên tuyến đường phổ biến đến Kailash Mansarovar, một địa điểm hành hương được tín đồ Hindu viếng thăm mỗi năm, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm.

Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông cho thấy sự tàn phá khủng khiếp do dòng nước lũ mạnh mẽ tràn xuống từ các ngọn núi gây ra. Một cửa khẩu biên giới đường bộ quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal bị nhấn chìm hoàn toàn chỉ trong chưa đầy một phút với một trận lở đất dường như cuốn trôi mọi thứ trên đường đi, nhấn chìm cả những người đang cố gắng chạy trốn.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang nỗ lực dọn dẹp đường sá tại huyện Gyirong, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Tây Tạng. Tuy nhiên, nỗ lực này đang gặp khó khăn do mưa liên tục và lớp bùn dày đặc.