Thêm 2 công dân Việt Nam cần xác minh tung tích tại vùng thảm họa lũ quét Nepal

Theo thông tin do Văn phòng Vườn quốc gia Langtang (Langtang National Park Office) cung cấp và được Hiệp hội các công ty du lịch leo núi tại Nepal (Trekking Agencies’ Association of Nepal - TAAN) đăng tải, trong danh sách khách quốc tế đăng ký tại trạm kiểm soát của Vườn quốc gia Langtang, Dhunche, Rasuwa từ ngày 21 - 25/8 vừa qua, có 2 trường hợp mang quốc tịch Việt Nam, đăng ký vào ngày 24/8.

Danh sách khách quốc tế đăng ký tại trạm kiểm soát của Vườn quốc gia Langtang.

Tuy nhiên, thông tin hiện còn chưa đầy đủ và chưa rõ ràng. Tên của hai trường hợp được ghi trong danh sách chưa bảo đảm chính xác theo tên đầy đủ trên hộ chiếu; Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal hiện chưa có đủ thông tin để xác nhận đầy đủ nhân thân, số hộ chiếu, lịch trình di chuyển cũng như tình trạng hiện tại của hai công dân.

Danh sách này cũng không phải danh sách chính thức xác nhận người mất tích mà là danh sách khách đã đăng ký tại trạm kiểm soát để đi khu vực Gosaikunda và Langtang/Kyanjin Valley.

Như vậy, ngoài 1 trường hợp công dân Việt Nam mất tích đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal thông tin trước đó, hiện xuất hiện thêm thông tin về 2 trường hợp mang quốc tịch Việt Nam có mặt tại khu vực Langtang trước khi xảy ra thiên tai và hiện cần được khẩn trương xác minh tung tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal đã liên hệ với các cơ quan chức năng Nepal, đề nghị hỗ trợ khẩn trương kiểm tra, đối chiếu danh sách người được cứu, người đang điều trị tại các cơ sở y tế, người mất tích và các thông tin liên quan nhằm xác minh tung tích của các công dân Việt Nam.

Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đã liên hệ với Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nepal và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal, đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và các đầu mối liên quan để hỗ trợ xác minh, tìm kiếm các công dân mất tích.

Đình Nam (VOV-New Delhi)