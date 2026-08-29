Việt Nam viện trợ Colombia 100.000 USD khắc phục hậu quả động đất

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất ngày 10/8/2026 gây ra cho nhân dân Colombia, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Colombia, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 100.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Colombia khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

(Ảnh minh hoạ)

Ít nhất 111 người được xác nhận thiệt mạng và nhiều người bị thương sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền tây Colombia hôm 10/8. Đây được cho là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại Colombia trong một thập niên qua.

Chính phủ Colombia tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia và triển khai binh sĩ tới các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Tâm chấn được xác định tại San José del Palmar, một khu vực kém phát triển ở miền tây Colombia, cách thủ đô Bogotá khoảng 150 dặm (240 km) về phía Tây.

Trong bối cảnh thiệt hại tiếp tục được đánh giá, Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ Colombia 15,5 triệu USD cho các hoạt động cung cấp nơi trú ẩn, lương thực, bảo vệ người dân và đánh giá thiệt hại do động đất. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Abelardo de la Espriella và chính phủ Colombia trong quá trình xác định nhu cầu tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Phó Tổng thống Colombia José Manuel Restrepo đã tới Manizales, thuộc tỉnh Caldas, để chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy Thống nhất và điều phối hoạt động ứng phó. Manizales là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất. Restrepo cho biết ông sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao để thu xếp việc tiếp nhận nguồn lực và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Tại thành phố Cali, miền tây Colombia, một phần Bệnh viện Đại học Cali đã bị sập, khiến một số bệnh nhân mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Giám đốc bệnh viện Irne Torres Castro cho biết khoảng 30% cơ sở hạ tầng của bệnh viện bị sập, trong đó có ba tầng dành cho khoa nhi, khoa nội và một phần khu sơ sinh. Chính quyền thành phố Cali cho biết ít nhất bốn người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát. Nhiều bệnh nhân khác được sơ tán và điều trị tạm thời tại khu vườn của bệnh viện, trong khi một số được chuyển tới các cơ sở y tế khác.