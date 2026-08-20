Việt Nam phản đối hành động đe doạ an ninh, an toàn trên các vùng biển quốc tế

(VTC News) -

Tại họp báo thường kỳ chiều 20/8 của Bộ Ngoại giao, đại diện Đại sứ quán Ả Rập Xê Út đề nghị Người phát ngôn cho biết quan điểm của Việt Nam, liên quan các tuyên bố của Houthi về việc phong tỏa hàng hải đối với Vương quốc Ả Rập Xê Út, cũng như vụ tấn công của Houthi nhằm vào tàu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam phản đối các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên các vùng biển quốc tế.

“Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế, không có các hành động làm căng thẳng tình hình, giải quyết vấn đề bằng các biện pháp ngoại giao trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, vì hòa bình, ổn định và hợp tác của khu vực cũng như trên thế giới”, Người phát ngôn nói.

Hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và một số tuyến đường biển khác trong khu vực gặp nhiều trở ngại sau khi xung đột Mỹ-Israel-Iran leo thang. Dù có giai đoạn ngừng bắn, các bên vẫn đang gặp thách thức trong quá trình đàm phán và chưa có được thoả thuận cuối cùng. Một số quốc gia đã thảo luận về các biện pháp giảm thiểu thiệt hại và các tuyến đường biển thay thế.