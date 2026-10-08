TP.HCM mong muốn có thêm nhiều kỳ lân công nghệ về AI

(VTC News) -

Sáng 8/10, Sài Gòn AI Hub (SAIH) và Quỹ Google AI Futures Fund tổ chức SAIH: Applied AI Lab Demo Day 2026, nhìn lại hành trình 6 tháng của khóa 1 và phát động “đặt hàng” bài toán cho khóa 2.

Bắt đầu từ những bài toán thực tế

Theo SAIH, khóa 1 quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại TP.HCM. 10 nhóm được tuyển chọn dựa trên năng lực nghiên cứu, tính ứng dụng thực tiễn và định hướng phát triển AI có trách nhiệm.

Trong sáu tháng, các nhóm vừa nâng cao chất lượng nghiên cứu, vừa xây dựng và thử nghiệm nguyên mẫu, đồng thời được tiếp cận sớm với các công nghệ AI mới của Google và hỗ trợ về hạ tầng AI.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch Tập đoàn VNG, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Ngọc Duy)

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch Tập đoàn VNG, cho biết khóa 1 đã giải quyết được phần nào bài toán về nguồn lực và tốc độ nghiên cứu. Tuy nhiên, các dự án vẫn chủ yếu xuất phát từ môi trường học thuật, nơi nhóm nghiên cứu tự lựa chọn vấn đề họ quan tâm.

“Khóa 2 sẽ thay đổi cách tiếp cận khi bắt đầu từ những bài toán thực tế do doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan nhà nước đặt ra”, ông Minh nói.

Những đơn vị đưa ra bài toán không nhất thiết phải hỗ trợ bằng tiền hoặc GPU. Theo ông Minh, dữ liệu và chuyên gia am hiểu sâu lĩnh vực cũng là nguồn lực quan trọng, bởi các nhóm nghiên cứu có thể mạnh về công nghệ nhưng chưa có đủ kiến thức chuyên ngành để giải quyết một bài toán cụ thể.

Tiếp tục “gieo trồng” nghiên cứu

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho rằng với 10 đội đã hoàn thành khóa 1, cần tiếp tục “gieo trồng”, không chỉ đưa các ý tưởng vào thực tế mà còn thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa và phát triển thành những công ty khởi nghiệp, công ty công nghệ.

“Thành phố mong muốn có thêm nhiều Lê Hồng Minh, nhiều kỳ lân công nghệ và nhiều VNG hơn nữa”, ông Vũ nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ, cho rằng TP.HCM cần thêm những kỳ lân công nghệ. (Ảnh: Ngọc Duy)

Theo ông, để đi xa hơn, các đội không chỉ cần phát triển công nghệ mà còn phải xây dựng cấu trúc doanh nghiệp, gọi vốn, phát triển thương hiệu và thực hiện nhiều bước khác. Vì vậy, hệ sinh thái đầu tư, tài chính và các doanh nghiệp chuyên nghiệp cần tiếp tục được quan tâm để tạo điều kiện cho các đội phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho rằng các bài toán AI không nên bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Một bài toán đủ lớn và hấp dẫn có thể thu hút chuyên gia quốc tế đến Việt Nam cùng nghiên cứu, thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi thành phố hay Việt Nam.

Ông dẫn ví dụ việc nâng cao chất lượng phục vụ người khuyết tật khi thành phố triển khai chính sách miễn, giảm giá vé xe buýt. Đây có thể trở thành một bài toán để các nhóm nghiên cứu ứng dụng AI nhận diện nhu cầu của từng nhóm hành khách và cải thiện dịch vụ.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nếu doanh nghiệp, nhà khoa học là “người làm vườn” thì Nhà nước sẽ là “người làm đất”. Bởi đất tốt, hạt giống mới có thể nảy mầm và phát triển.

Vì vậy, thành phố sẽ cung cấp nguồn lực thực chất cho các bài toán được đặt ra, không chỉ dừng ở kinh phí hay năng lực tính toán.

Nghiên cứu AI được trình diễn tại sự kiện. (Ảnh: Ngọc Duy)

Bên cạnh đó, TP.HCM đang đề xuất cơ chế đồng đầu tư. Theo đó, với mỗi đồng vốn từ một quỹ như AI Futures Fund, thành phố có thể tham gia một đồng, thậm chí tỷ lệ có thể cao hơn tùy lĩnh vực ưu tiên.

“Khu vườn của chúng ta không chỉ cần những hạt giống tốt, mà còn cần một mảnh đất tốt, môi trường thuận lợi và những người xứng đáng để đồng hành”, ông Vũ nhấn mạnh.