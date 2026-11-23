(VTC News) -

Hôm 22/11, trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể khởi động lại cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran sau năm mới nếu hai nước không đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời cáo buộc Tehran đang cản trở tiến trình đàm phán trong khi tiếp tục gia tăng căng thẳng với lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Ông Trump cho biết bản thân “có khuynh hướng” ra lệnh tiến hành đợt tấn công mới nếu không đạt được thỏa thuận với Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố đánh chìm những tàu Iran tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Washington, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Tehran đang chuẩn bị đoàn tàu chở dầu nhằm thách thức Mỹ.

“Tôi hy vọng họ sẽ làm vậy, rồi tất cả bọn họ sẽ chìm xuống đáy biển giống như phần còn lại của hải quân”, ông Trump nói khi được hỏi về khả năng Iran tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Hôm 20/11, Euronews dẫn hình ảnh vệ tinh và dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy hơn 10 tàu chở dầu được cho là tập trung gần đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu thô chủ chốt của Iran. Diễn biến này làm dấy lên đồn đoán Tehran có thể tổ chức đoàn tàu đi qua eo biển Hormuz nhằm thách thức lệnh phong tỏa của Mỹ.

Giới chức Iran chưa chính thức xác nhận kế hoạch điều động đoàn tàu chở dầu. Tuy nhiên, hãng thông tấn Fars công khai thể hiện sự ủng hộ đối với chiến dịch. Trong khi đó, một nguồn tin chính trị cấp cao của Iran thông tin với Amwaj.media rằng Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Đảo Kharg là nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, hoạt động vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biện pháp phong tỏa của Mỹ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran quyết tâm khôi phục xuất khẩu dầu. Truyền thông Iran cũng cảnh báo nếu tàu chở dầu của nước này bị tấn công, Tehran có thể đáp trả bằng cách nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp vùng Vịnh Ba Tư.

Ông Trump cũng cáo buộc nhà đàm phán Iran đang cố tình kéo dài tiến trình ngoại giao và tiếp tục làm gia tăng căng thẳng với Washington. Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ cho rằng Iran hiện hành xử quyết liệt hơn so với thời điểm trước cuộc bầu cử, đồng thời ví các quan chức nước này như “những vũ công chuyên nghiệp”.

Cùng với đó, ông Trump phàn nàn phía Iran liên tục đưa ra những lời nói mà không có hành động thực chất và nội dung họ trình bày đều thiếu giá trị.

Những cảnh báo mới nhất của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào cơ sở quân sự Mỹ tại Bahrain. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để tập kích radar phòng không Patriot của Mỹ tại căn cứ Al-Riffa và Awali.

Tehran cho rằng chiến dịch này nhằm đáp trả việc hai UAV quân sự Mỹ bị cáo buộc xâm phạm không phận Iran và bị lực lượng nước này bắn hạ trên eo biển Hormuz. Trong khi đó, Bahrain cáo buộc Iran tấn công một cơ sở công nghiệp dân sự, gây hỏa hoạn và thiệt hại về vật chất, song không ghi nhận thương vong.