Theo thông tin từ chính quyền xã Hữu Kiệm (Nghệ An), tình trạng trâu, bò chết bất thường trên địa bàn vẫn tiếp diễn tại một số bản, gây lo lắng cho người chăn nuôi.

Thống kê đến trưa 9/11, toàn xã có 48 con trâu, bò của 17 hộ gia đình bị chết chưa rõ nguyên nhân. Số gia súc chết tăng nhanh trong những ngày gần đây, gây thiệt hại đáng kể cho người dân, nhất là những hộ có đàn trâu, bò là nguồn tài sản và sinh kế chủ yếu.

Trâu, bò chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở xã miền núi Nghệ An.

Lãnh đạo xã Hữu Kiệm cho biết, từ ngày 8/11 đến 9/11, theo báo cáo từ các bản, địa phương ghi nhận thêm hơn 10 con trâu, bò bị chết, nâng tổng số gia súc chết lên 48 con.

Trước tình hình trên, trong ngày 9/11, cơ quan chuyên môn về thú y của tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân xã trực tiếp đến các khu vực có gia súc chết để triển khai biện pháp xử lý, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân khiến trâu, bò chết bất thường. Kết quả xét nghiệm sẽ là cơ sở để cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp phòng, chống phù hợp.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, đến thời điểm hiện tại, tình trạng trâu, bò chết chưa rõ nguyên nhân mới được ghi nhận tại xã Hữu Kiệm. Chi cục chưa nhận được thông tin về hiện tượng tương tự tại các địa phương khác trong tỉnh.

Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, phối hợp với người dân triển khai các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại, bảo vệ đàn vật nuôi.

Bá Thăng (VOV.VN)