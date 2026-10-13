Video nền tảng số tranh giải Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh CAND

(VTC News) -

Sáng 13/10, Cục Truyền thông Công an Nhân dân (X04, Bộ Công an) tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, năm 2026.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cũng nhận được nhiều câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân. Đáng chú ý là những câu hỏi xoay quanh thể loại video trên nền tảng số.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng X04 cho biết, đây là kỳ liên hoan thứ hai Ban tổ chức đưa thể loại video trên nền tảng số vào tranh giải.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn trả lời họp báo.

Hiện nay, thói quen xem truyền hình truyền thống của người dân đã có sự thay đổi. Việc sử dụng các thiết bị di động cầm tay ngày càng trở nên phổ biến, kể cả ở người lớn tuổi.

“Các sản phẩm video trên nền tảng số được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm những sản phẩm được đăng, phát trên truyền hình, báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội, có giá trị tuyên truyền”, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn lý giải.

Vị Phó Cục trưởng X04 cho biết thêm, tiêu chí chấm điểm cũng không nằm ngoài các tiêu chí chung đối với sản phẩm truyền thông, gồm nội dung, chủ đề tư tưởng và tính xây dựng. Về cơ bản, các tiêu chí này thống nhất với chủ đề chung của Liên hoan.

Phát biểu tại buổi họp báo, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng X04, cho biết kỳ liên hoan lần này diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt. Đây là năm cả hệ thống chính trị vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, địa bàn có nhiều thay đổi, lực lượng công an cơ sở được củng cố, gần dân hơn và gánh vác nhiều trọng trách hơn.

“Chính những thay đổi đó mang đến cho báo chí nhiều đề tài để phản ánh về lực lượng Công an xã, phường bám địa bàn, phục vụ Nhân dân, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giữ vững bình yên ở cơ sở. Đó là chất liệu quý để tạo ra những tác phẩm sống động, giàu hơi thở cuộc sống”, Cục trưởng X04 cho hay.

Quang cảnh họp báo.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong cho rằng, chúng ta đang ở giữa làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, được dẫn dắt bởi tinh thần đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Báo chí không đứng ngoài làn sóng đó. Cách công chúng tiếp cận thông tin đã thay đổi căn bản, từ màn hình tivi, sóng phát thanh đến điện thoại di động, mạng xã hội, podcast và video ngắn.

“Vì vậy, Ban tổ chức xác định yêu cầu xuyên suốt của Liên hoan lần này là chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực và đẩy mạnh chuyển đổi số theo xu hướng truyền thông hiện đại”, Trung tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh.