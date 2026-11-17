(VTC News) -

Trong tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi từ chức CEO Nvidia vào tuần trước, Jensen Huang thể hiện thái độ hối lỗi, đồng thời khẳng định cam kết hợp tác với cuộc điều tra của Hội đồng quản trị liên quan đến mối quan hệ giữa ông và cá nhân bị cáo buộc có liên hệ với tình báo Trung Quốc.

“Tôi gây ra những vấn đề cho Hội đồng quản trị và điều đó khiến tôi vô cùng hối tiếc. Tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về những sai lầm của mình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Hội đồng quản trị”, Huang viết.

Ông cho biết kể từ khi rời Nvidia, bản thân nhận được nhiều lời động viên, ủng hộ từ các nhà đầu tư và nhân viên công ty. Đồng thời, Huang cũng bày tỏ sự sẵn sàng quay trở lại vị trí lãnh đạo cao nhất của Nvidia.

“Nếu Hội đồng quản trị quyết định rằng việc tôi trở lại là vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông, nhân viên, công ty và nước Mỹ, tôi sẽ rất vinh dự được đáp lại những lời kêu gọi này và trở lại vị trí CEO”, ông viết.

Jensen Huang tuyên bố sẵn sàng trở lại vị trí CEO Nvidia.

Trong những ngày qua, nhiều nhân vật trong giới công nghệ lên tiếng kêu gọi Huang quay lại điều hành Nvidia. Một bản kiến nghị trực tuyến ủng hộ sự trở lại của ông thu hút hơn 180.000 chữ ký. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/11 cũng cho biết ông để ngỏ khả năng Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia.

Tuy nhiên, theo thông tin CNBC công bố cùng ngày, Hội đồng quản trị Nvidia hiện không xem xét phương án đưa Huang trở lại vị trí CEO.

Tuần trước, Jensen Huang từ chức CEO Nvidia sau 33 năm lãnh đạo công ty. Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà sáng lập Nvidia thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân. Một số bài báo sau đó đưa tin ông có quan hệ tình cảm với Alice Huang, người từng làm việc cho một khách hàng của Nvidia và bị cáo buộc có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc. Jensen Huang cũng bị phát hiện có quan hệ tình cảm với một số nhân viên Nvidia.

Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III vào 17/11 (giờ địa phương).

Nguyên văn tuyên bố của Jensen Huang

“Trong suốt tuần qua, tôi vô cùng xúc động trước tình cảm và sự ủng hộ mà bạn bè, các đồng nghiệp trong ngành cũng như những người tôi chưa từng gặp dành cho mình. Xin cảm ơn tất cả những ai dành sự quan tâm và lòng tốt cho gia đình tôi và bản thân tôi. Điều đó có ý nghĩa vô cùng lớn đối với tôi.

Tôi đến Mỹ cách đây 53 năm, và việc trở thành công dân Mỹ là một trong những món quà lớn lao nhất cũng như niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời tôi. NVIDIA là sự nghiệp mà tôi dành trọn tâm huyết. Được cùng các đồng nghiệp xây dựng công ty trở thành doanh nghiệp như ngày hôm nay là một đặc ân và vinh dự lớn lao.

Không nơi nào khác ngoài nước Mỹ có thể tạo điều kiện để một công ty như NVIDIA ra đời và phát triển. Tôi yêu đất nước này và tôi yêu NVIDIA.

Tôi không đáp ứng được những tiêu chuẩn mà mọi nhân viên tại NVIDIA đều được kỳ vọng phải tuân thủ, đồng thời mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong đời sống cá nhân. Tôi gây ra những vấn đề cho Hội đồng quản trị và điều đó khiến tôi vô cùng hối tiếc. Tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về những sai lầm của mình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Hội đồng quản trị.

Kể từ khi tôi rời đi, tôi nhận được rất nhiều lời kêu gọi từ nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng của NVIDIA, mong muốn tôi trở lại vị trí CEO. Nhiều người vẫn tiếp tục liên hệ trực tiếp với tôi trong bối cảnh công ty đang phải ứng phó với những diễn biến phức tạp về công nghệ, thị trường, cạnh tranh và địa chính trị.

NVIDIA là một công ty có tầm vóc hiếm có, có thể chỉ xuất hiện một lần trong mỗi thế hệ.

Nếu Hội đồng quản trị quyết định rằng việc tôi trở lại là vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông, nhân viên, công ty và nước Mỹ, tôi sẽ rất vinh dự được đáp lại những lời kêu gọi này và trở lại vị trí CEO.

Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả những ai gửi đến tôi những lời chúc tốt đẹp. Tôi thực sự xúc động và khiêm nhường trước sự ủng hộ mà mọi người dành cho mình.

Gửi gia đình tôi: Tôi yêu mọi người, và tôi sẽ dành phần đời còn lại để sống sao cho xứng đáng với tình yêu thương mà mọi người dành cho tôi”.