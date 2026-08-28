Video khoảnh khắc lũ bùn như sóng thần cuốn trôi đá khổng lồ

(VTC News) -

Khoảnh khắc dòng nước lũ mạnh đến mức cuốn trôi tảng đá khổng lồ ở Nepal.

Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một tảng đá lớn đang lăn xuống sông Trishuli ở Nepal, minh họa cho sức mạnh khủng khiếp của dòng nước lũ.

Theo sĩ quan cảnh sát địa phương trực bàn trực bên ngoài Bệnh viện Đại học Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal, có hơn 1.200 người được ghi nhận mất tích trong thảm họa lũ quét. Gia đình nạn nhân đang đổ về địa điểm này để kiểm tra thông báo bằng giấy dán trên tường, liệt kê 31 người bị thương được điều trị tại bệnh viện.

Bên ngoài doanh trại quân đội đóng vai trò là trung tâm ứng phó khẩn cấp của Nepal cũng ghi nhận hình ảnh tương tự. Trên các bức tường của một túp lều, vài mảnh giấy được dán lên, ghi tên và ngày sinh với đám đông tuyệt vọng chen chúc tiến về phía trước, dùng những ngón tay run rẩy lần theo tên trên tờ giấy, tìm kiếm người thân yêu của họ.

Xa hơn một chút, người thân đang tìm kiếm những người mất tích, gọi to tên và số điện thoại của họ cho 2 người lính đang ngồi trên băng ghế bên kia hàng rào, trước mặt là sổ ghi chép.

Lực lượng cứu hộ giúp người phụ nữ di chuyển trên con đường lầy lội sau trận lũ quét và sạt lở đất ở Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) thông tin mối đe dọa từ vụ sạt lở đất và lũ lụt dọc theo biên giới Nepal - Trung Quốc đang khiến công tác tìm kiếm người sống sót trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại về khả năng xảy ra một trận lũ lụt mới, ngay cả khi chính quyền đang nỗ lực hết sức để mở lại những tuyến đường bị phong tỏa cho cộng đồng chưa nhận được sự hỗ trợ”, ông David Fisher, người đứng đầu phái đoàn của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Nepal cho biết.

Hai ngày sau thảm họa, nhiều người trong vùng lũ “vẫn còn rất hoang mang”. Lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên đang cố gắng hết sức để phân phát cảnh báo lũ lụt cho những người vẫn còn đang bị sốc vì thảm hoạ.