(VTC News) -

Sau khi thua U19 Trung Quốc và U19 Hàn Quốc, tại giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026 (Thành Đô, Trung Quốc), U19 Việt Nam đặt quyết tâm cao trong cuộc đọ sức với Tajikistan. Trước đối thủ vừa tầm, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có được trận hòa 2-2.

U19 Việt Nam (áo trắng) tham dự giải giao hữu tại Trung Quốc.

Sau tiếng còi khai cuộc, U19 Việt Nam không vội vàng đẩy cao đội hình tấn công. Bên kia chiến tuyến, U19 Tajikistan cũng lựa chọn lối chơi an toàn. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, thế trận diễn ra cân bằng. Tuy nhiên, U19 Việt Nam dần đánh mất quyền kiểm soát khu trung tuyến và không còn duy trì được sức ép. Tajikistan bắt đầu tổ chức nhiều đợt tấn công đáng chú ý.

Chỉ trong 7 phút, U19 Tajikistan tạo ra hai cơ hội nguy hiểm. Một tiền đạo của đội bóng Trung Á dứt điểm không thành công ở cự ly gần, trong khi một cầu thủ khác thực hiện cú sút phạt chệch khung thành từ khoảng cách chưa đầy 20 m. Tuy nhiên, U19 Việt Nam mới là đội mở tỷ số sau một pha phản công nhanh được tổ chức hiệu quả.

U19 Việt Nam duy trì lợi thế dẫn bàn đến hết hiệp một. Sang hiệp hai, Tajikistan đẩy cao đội hình tấn công và có bàn gỡ hòa ở phút 58 sau một pha phối hợp đẹp mắt.

HLV Hoàng Anh Tuấn thực hiện những điều chỉnh nhân sự và các sự thay đổi này sớm phát huy tác dụng. Thế trận của U19 Việt Nam được cải thiện đáng kể, nhưng đội bóng vẫn để thủng lưới ở phút 78. Chỉ 5 phút sau, U19 Việt Nam ghi bàn gỡ hòa 2-2, một lần nữa đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Trong những phút còn lại, cả U19 Việt Nam lẫn U19 Tajikistan đều không thể ghi thêm bàn thắng. Hai đội chấp nhận chia điểm sau trận hòa 2-2 với nhiều diễn biến hấp dẫn.