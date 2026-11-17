Đội tuyển Việt Nam đấu với đội tuyển Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần một chiến thắng để có thể chính thức lên lên ngôi vô địch giải giao hữu trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Kyrgyzstan đều thắng Đài Bắc Trung Hoa trong 2 trận đấu đầu tiên của Casper Cup 2026. Điều này phản ánh một phần sức mạnh của đại diện Trung Á. Họ vẫn mang nhiều đặc điểm nổi bật như lối chơi đầy nhiệt huyết, giàu sức mạnh và sẵn sàng gây ra khó khăn cho bất kì đối thủ nào.

Đình Bắc là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải đưa ra nhiều toan tính cho đội hình xuất phát bởi đội tuyển Việt Nam vừa chia tay nhóm cầu thủ của CLB Công an Hà Nội gồm Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường, Lê Giang Patrik....

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tạo điều kiện cho những cầu thủ mới như Nguyễn Văn Việt, Lương Chí Khải, Nguyễn Hồng Phúc thể hiện bản thân mình.