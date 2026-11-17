Thông tin trận đấu Việt Nam vs Kyrgyzstan
Đội tuyển Việt Nam đấu với đội tuyển Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần một chiến thắng để có thể chính thức lên lên ngôi vô địch giải giao hữu trên sân nhà.
Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Kyrgyzstan đều thắng Đài Bắc Trung Hoa trong 2 trận đấu đầu tiên của Casper Cup 2026. Điều này phản ánh một phần sức mạnh của đại diện Trung Á. Họ vẫn mang nhiều đặc điểm nổi bật như lối chơi đầy nhiệt huyết, giàu sức mạnh và sẵn sàng gây ra khó khăn cho bất kì đối thủ nào.
Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải đưa ra nhiều toan tính cho đội hình xuất phát bởi đội tuyển Việt Nam vừa chia tay nhóm cầu thủ của CLB Công an Hà Nội gồm Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường, Lê Giang Patrik....
Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tạo điều kiện cho những cầu thủ mới như Nguyễn Văn Việt, Lương Chí Khải, Nguyễn Hồng Phúc thể hiện bản thân mình.
Link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Kyrgyzstan
Trận Việt Nam đấu với Kyrgyzstan được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên kênh VTV6.
Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Kyrgyzstan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Kyrgyzstan (sao chép và dán vào trình duyệt web):
https://www.youtube.com/watch?v=_ngs6RYStdM
Người xem trên máy tính có thể truy cập website FPT Play, đăng nhập tài khoản và lựa chọn trận Việt Nam đấu với Kyrgyzstan trong mục thể thao hoặc lịch phát sóng.
Trên điện thoại và máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng FPT Play trên iOS hoặc Android, đăng nhập tài khoản và chọn luồng trực tiếp trận đấu. FPT Play cũng hỗ trợ theo dõi trên Smart TV và các thiết bị tương thích.
Để xem trực tiếp trận Việt Nam đấu với Kyrgyzstan trên YouTube, khán giả truy cập vào kênh “FPT Bóng đá Việt” và mở luồng trực tiếp trận đấu
Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Kyrgyzstan 19h hôm nay 17/11, tỷ số mới nhất
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Kyrgyzstan (19h ngày 17/11): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam đấu với Kyrgyzstan.
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