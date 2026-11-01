Video: Cận cảnh kho UAV đa dạng của Triều Tiên, thúc đẩy vũ khí tích hợp AI

(VTC News) -

Ngày 30/10, Triều Tiên phô diễn UAV, tên lửa và pháo phản lực 600 mm. (Nguồn: CNA)

Các vũ khí UAV đi từ phương tiện trinh sát, tấn công đến các hệ thống không người lái cảm tử. Đáng chú ý, Bình Nhưỡng lần đầu giới thiệu mô hình UAV tàng hình cỡ lớn, đồng thời tuyên bố đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tác chiến.

Theo trang tin quân sự The War Zone (TWZ), triển lãm khai mạc ngày 29/10 tại Bình Nhưỡng, trưng bày hơn 30 mẫu UAV. Trong đó, nổi bật là mô hình máy bay chiến đấu không người lái có thiết kế cánh liền thân, không đuôi, tương tự số phương tiện tiên tiến của Mỹ, Trung Quốc và Nga.

Các đặc điểm của máy bay gồm cửa hút khí phía trên thân, phần thân trung tâm lớn và hệ thống càng đáp ba bánh có thể thu vào. Giới chuyên gia ước tính sải cánh khoảng 17-20 m. Thiết kế này có nét tương đồng với X-47B của Mỹ, GJ-11 của Trung Quốc và S-70 Okhotnik của Nga.

Ông Kim Jong Un đi ngang qua các hàng thiết bị bay không người lái bốn cánh quạt tại triển lãm. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Tuy nhiên, Triều Tiên chưa công bố thông tin về động cơ, tải trọng vũ khí hay khả năng bay của mẫu máy bay.

Bên cạnh mẫu UAV mới, triển lãm giới thiệu các hệ thống không người lái đa nhiệm cấp chiến lược, tác chiến và chiến thuật, cùng nhiều loại UAV cảm tử. Các mẫu Saetbyol-4 và Saetbyol-9, có hình dáng tương tự UAV trinh sát RQ-4 Global Hawk và UAV tấn công MQ-9 Reaper của Mỹ, cũng được trưng bày. Hình ảnh công bố cho thấy Saetbyol-9 có khả năng mang và phóng tên lửa dẫn đường bằng laser cùng các loại rocket.

Đáng chú ý, KCNA cho biết ông Kim Jong Un yêu cầu nhanh chóng phát triển các công nghệ UAV then chốt, tích hợp AI ở trình độ cao vào hệ thống vũ khí không người lái và nâng cao khả năng tác chiến. Ông nhấn mạnh giành ưu thế vượt trội về công nghệ UAV là yêu cầu tất yếu trước sự thay đổi nhanh chóng của phương thức chiến tranh hiện đại.

Một góc khác về mẫu máy bay không người lái tàng hình mới được cho là của Triều Tiên.

Triển lãm còn đi kèm màn trình diễn hỏa lực với UAV cảm tử chiến thuật, tên lửa hành trình, UAV đa nhiệm và pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600 mm.

Theo KCNA, các UAV cảm tử, tên lửa không đối đất phóng từ UAV và tên lửa hành trình đều đánh trúng mục tiêu trên đảo với độ chính xác 100%. Đáng chú ý, hệ thống pháo phản lực 600 mm, được Triều Tiên gọi là “sát thủ bắn tỉa”, lần đầu khai hỏa trước công chúng.

Trong bài phát biểu tại triển lãm, ông Kim khẳng định hòa bình chỉ có thể được bảo đảm bằng sức mạnh, đồng thời kêu gọi xây dựng năng lực răn đe quân sự mạnh nhất để bảo vệ an ninh quốc gia. Ông cũng liên hệ việc phát triển UAV và AI quân sự với những bước tiến của Triều Tiên trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân và hiện đại hóa vũ khí thông thường.