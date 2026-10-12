Vì sao nhiều nơi ở nước Mỹ cấm người dân phơi quần áo?

(VTC News) -

Đối với hầu hết các quốc gia, việc phơi quần áo dưới ánh nắng mặt trời để khô tự nhiên, vừa tiết kiệm điện, vừa giúp diệt khuẩn hiệu quả. Tuy nhiên, khi chuyển đến sinh sống hoặc du lịch tại Mỹ, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra việc giăng dây phơi đồ ngoài sân vườn hay ban công là điều hoàn toàn bị cấm đoán tại hàng chục triệu hộ gia đình.

Theo ước tính từ Hiệp hội Chủ nhà Mỹ, có đến hơn một nửa số khu dân cư tại quốc gia này áp dụng các quy định nghiêm ngặt cấm treo quần áo ngoài trời. Những điều luật này không chỉ xuất phát từ chính quyền bang mà phần lớn được thực thi bởi các ban quản lý khu dân cư.

Nhiều nơi ở nước Mỹ cấm phơi quần áo ngoài trời. (Ảnh: iStock)

Quyền lực của ban quản lý khu dân cư

Để hiểu tại sao lệnh cấm lại có hiệu lực mạnh mẽ đến vậy, cần xem xét mô hình quản lý nhà ở đặc thù tại Mỹ mang tên Hiệp hội Chủ nhà (Homeowners Association - HOA). Đây là tổ chức tư nhân do cư dân bầu ra nhằm quản lý và duy trì trật tự trong các khu dân cư biệt thự hoặc chung cư.

Khi mua nhà nằm trong khu vực có HOA, chủ nhà bắt buộc phải ký vào bản cam kết tuân thủ các quy tắc cộng đồng. HOA có quyền quy định từ màu sơn tường, chiều cao cỏ trong sân, nơi đỗ xe cho đến việc có được phơi quần áo ra ngoài hay không.

Nếu cố tình vi phạm, cư dân có thể đối mặt với những khoản tiền phạt rất nặng, thậm chí là bị khởi kiện ra tòa. Sự phủ sóng dày đặc của HOA trên khắp nước Mỹ chính là công cụ pháp lý đắc lực duy trì lệnh cấm dây phơi trong suốt nhiều thập kỷ.

Trước áp lực về biến đổi khí hậu và chi phí năng lượng gia tăng, phong trào “Right to Dry” (quyền được phơi đồ) đã lan rộng khắp nước Mỹ. Tính đến nay, đã có hơn 20 bang thông qua các đạo luật mới nhằm bảo vệ quyền phơi quần áo ngoài trời của người dân, ngăn chặn các HOA đưa ra quy định cấm đoán vô lý.

Cuộc tranh luận giữa một bên là mỹ quan, giá trị bất động sản và một bên là lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng vẫn đang tiếp diễn sôi nổi trên khắp nước Mỹ.

Những vùng màu vàng là các bang không cấm phơi quần áo. (Ảnh: Living Green)

Bảo vệ giá trị bất động sản

Lý do quan trọng nhất khiến ban quản lý khu dân cư cấm việc phơi quần áo bắt nguồn từ yếu tố kinh tế và thị trường bất động sản. Tại Mỹ, ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là tài sản đầu tư lớn nhất của mỗi gia đình. Giá trị của căn nhà phụ thuộc rất lớn vào tổng thể diện mạo của cả khu phố xung quanh.

Các ban quản lý khu dân cư cho rằng việc hàng xóm treo trang phục cá nhân, chăn ga hay đồ lót ngoài sân sẽ làm mất đi vẻ sang trọng, đồng bộ của khu vực. Những dây phơi đồ bay phơ phất bị coi là hình ảnh làm giảm tính thẩm mỹ nghiêm trọng.

Khi một ngôi nhà trong khu phố trông bừa bộn, giá trị giao dịch của các bất động sản lân cận có thể bị kéo tụt từ vài phần trăm đến cả chục nghìn USD. Để bảo vệ túi tiền của cư dân, lệnh cấm phơi đồ đã ra đời như lá chắn bảo vệ giá trị nhà đất.

Việc phơi quần áo ở ban công hay sân bị đánh giá là gây mất mỹ quan chung. (Ảnh: iStock)

Phơi đồ bị coi là dấu hiệu nghèo khó

Nguyên nhân tiếp theo mang đậm yếu tố tâm lý xã hội và lịch sử phát triển của nước Mỹ trong thế kỷ 20. Vào những năm 1950, khi máy sấy quần áo tự động bắt đầu xuất hiện và trở thành biểu tượng của sự hiện đại, tầng lớp trung lưu Mỹ đã nhanh chóng đón nhận thiết bị này như chuẩn mực sống mới.

Thời điểm đó, sở hữu máy sấy đồng nghĩa với việc gia đình bạn có điều kiện tài chính tốt và bắt kịp xu hướng văn minh. Ngược lại, việc phải phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời để làm khô quần áo bị coi là biểu hiện của sự thiếu thốn, không đủ tiền mua máy sấy hoặc không trả nổi tiền điện.

Tâm lý phân hóa giai cấp này ăn sâu vào tiềm thức cộng đồng, khiến hành động phơi đồ trở thành điều cấm kỵ vì ai cũng muốn khẳng định vị thế kinh tế của gia đình mình.

Việc phơi đồ bị đánh giá là gia đình nghèo, không có tiền mua máy sấy. (Ảnh: ShutterStock)

Thói quen dùng máy sấy

Mỹ là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng máy sấy quần áo cao nhất thế giới, với hơn 80% hộ gia đình sở hữu thiết bị này. Ngành công nghiệp sản xuất thiết bị gia dụng và các công ty năng lượng đã thành công trong việc biến máy sấy thành một vật dụng thiết yếu không thể thiếu trong mọi ngôi nhà.

Sự tiện lợi của máy sấy là điều không thể phủ nhận đối với nhịp sống công nghiệp hối hả. Người dân Mỹ đã quen với việc giặt và sấy khô hoàn toàn chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà không cần phụ thuộc vào thời tiết mây mưa. Việc máy sấy trở thành chuẩn mực sinh hoạt khiến nhu cầu phơi đồ truyền thống giảm xuống mức tối thiểu, tạo tiền đề thuận lợi cho các quy định cấm phơi đồ tồn tại và được đồng thuận.

Người Mỹ hướng đến sự nhanh, tiện lợi nên thường dùng cả máy giặt và máy sấy. (Ảnh: iStock)

Nỗi lo về môi trường ô nhiễm

Lý do cuối cùng xuất phát từ yếu tố sức khỏe và khí hậu tại nhiều vùng đất nước Mỹ. Mỹ là quốc gia có tỷ lệ người dân bị dị ứng phấn hoa rất cao, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa hè.

Khi phơi quần áo ngoài trời, các hạt phấn hoa, bụi mịn, nấm mốc và vi khuẩn trong không khí dễ dàng bám chặt vào sợi vải. Đối với những người có cơ địa nhạy cảm hoặc mắc bệnh hen suyễn, việc mặc quần áo phơi ngoài trời có thể kích hoạt các phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các loài côn trùng, chim chóc hay khói bụi từ giao thông cũng khiến nhiều gia đình lo ngại quần áo sẽ bị bẩn thêm. Do đó, việc sấy khô quần áo bằng máy trong không gian kín được coi là giải pháp an toàn hơn để bảo vệ sức khỏe gia đình.