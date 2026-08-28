Vì sao Gia Cát Lượng luôn cầm quạt lông trên tay?

(VTC News) -

Tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa” hay các bộ phim điện ảnh, truyền hình thường miêu tả Gia Cát Lượng mặc áo bào rộng, tay cầm chiếc quạt lông vũ thong dong tự tại. Dù trong cảnh khói lửa mịt mù của chiến trận hay giữa những cuộc đàm phán sinh tử, ông vẫn luôn xuất hiện với dáng vẻ điềm tĩnh cùng chiếc quạt trên tay. Hình tượng này xuất phát từ sự kết hợp giữa truyền thuyết dân gian, nghệ thuật biểu diễn và ý nghĩa biểu trưng cho trí tuệ.

Tượng Gia Cát Lượng ở Vũ Hầu Tự tại Thành Đô, Trung Quốc. (Ảnh: Thaiantravel)

Truyền thuyết về món quà của người vợ

Theo giai thoại dân gian, chiếc quạt lông vũ là tín vật của vợ ông, bà Hoàng Nguyệt Anh (con gái của danh sỹ Hoàng Thừa Ngạn). Truyền thuyết kể rằng Hoàng Nguyệt Anh là cô gái tài hoa xuất chúng nhưng rất giản dị và ngoại hình không mấy xinh đẹp. Ngày đính hôn, nàng tặng Khổng Minh một chiếc quạt lông và hỏi: “Gia Cát tiên sinh, ngài có biết dụng ý của tôi khi tặng ngài chiếc quạt này không?”. Gia Cát Lượng trả lời: “Là lễ thì nhẹ nhưng nghĩa tình thì nặng có đúng không?”.

Hoàng Nguyệt Anh bảo còn có nghĩa thứ hai nữa, nhưng vị hôn phu của nàng nghĩ mãi vẫn không đoán ra. Hoàng Nguyệt Anh nói: “Tiên sinh vừa cùng gia phụ đàm luận thiên hạ đại sự, tâm mang đại kế, khí vũ hiên ngang, say mê hứng thú. Nhưng tôi phát hiện khi ngài nói tới Tào Tháo và Tôn Quyền thì chân mày lại hiện rõ ưu tư, lo lắng. Tôi tặng tiên sinh chiếc quạt này là để ngài che mặt những lúc như vậy”.

Chiếc quạt lông được trao tặng như một tín vật hôn nhân, đồng thời mang lời nhắc nhở ông giấu kín cảm xúc, tâm tư, giữ sự bình tĩnh khi đàm phán hay đối mặt với đối phương.

Trong văn hóa cổ đại, chiếc quạt lông vũ (vũ phiến) đại diện cho tầng lớp văn nhân, kẻ sĩ có học thức cao sâu. Khác với các tướng lĩnh xông pha trận mạc luôn mang theo đao kiếm hay khoác giáp trụ nặng nề, Gia Cát Lượng xuất hiện trên chiến trường với trang phục đạo sĩ nhẹ nhàng và chiếc quạt lông trên tay.

Sự đối lập giữa không khí chiến tranh tàn khốc và thái độ thong dong, nhẹ nhàng của Gia Cát Lượng thể hiện một đẳng cấp trí tuệ vượt trội. Chiếc quạt trở thành công cụ giúp ông biểu đạt phong thái “thần thái tự do, định đoạt thiên hạ trong tầm tay” - tính toán mưu lược trong màn trướng để quyết định chiến thắng ngoài ngàn dặm.

Chiếc quạt lông của Gia Cát Lượng biển hiện cho trí tuệ và sự tự tai. (Ảnh: BBT)

Triết lý Ngũ hành

Gia Cát Lượng trong “Tam quốc diễn nghĩa” không chỉ là nhà quân sự, nhà chính trị tài ba, mà còn là bậc thầy về thiên văn, địa lý, phong thủy và thuật số. Hình ảnh ông mang màu sắc Đạo giáo, nơi chiếc quạt lông được xem như một pháp khí có khả năng điều hòa không khí, xua đuổi tà khí và thu hút năng lượng tốt.

Lông chim tượng trưng cho yếu tố Hỏa và Phong, mang tính linh hoạt, biến hóa khôn lường. Khi Gia Cát Lượng cầm quạt và xòe ra, đó cũng là lúc ông vận dụng triết lý Ngũ hành để dự đoán thời tiết, hướng gió hay địa hình. Những trận đánh điên đảo đất trời như mượn gió đông trên sông Xích Bích hay dùng Bát trận đồ vây hãm quân thù đều gắn liền với hình ảnh ông tay cầm quạt lông quan sát tinh tú và điều khiển cục diện.

Giấu cảm xúc và tạo uy áp tâm lý

Trong nghệ thuật lãnh đạo và chiến tranh tâm lý, việc giữ cho khuôn mặt không lộ biểu cảm là một lợi thế cực kỳ to lớn. Gia Cát Lượng sử dụng chiếc quạt lông như một vật che chắn hoàn hảo cho những suy nghĩ sâu kín của mình. Khi đối mặt với quân thù hay các sứ giả nước đối phương, việc che nửa khuôn mặt bằng chiếc quạt lông khiến người khác hoàn toàn không thể đoán biết ông đang vui, buồn, tức giận hay lo lắng.

Sự bí ẩn này tạo ra một sức ép tâm lý vô hình lên đối thủ. Kẻ thù nhìn thấy ông thong thả quạt mát giữa vạn quân thì tự nhiên sinh lòng nghi ngờ, lo sợ có phục binh hay cạm bẫy. Điển hình nhất là trong điển tích “Kế không thành”, Gia Cát Lượng chỉ ngồi trên thành gảy đàn, mỉm cười mà đã khiến Tư Mã Ý nghi binh phải lui hàng vạn quân.

Quạt lông vũ là vật bất ly thân của Gia Cát Lượng, đến lúc chết vẫn cầm trên tay.

Nhận diện cá nhân

Cuối cùng, chiếc quạt lông vũ đóng vai trò như một “nhận diện thương hiệu” cá nhân độc nhất vô nhị của Gia Cát Lượng trong lịch sử. Tương tự như Lữ Bố có phương thiên họa kích, Trương Phi có bát xà mâu... Trong thời kỳ Tam quốc với hàng trăm danh tướng và cố vấn tài ba, hình ảnh Gia Cát Lượng gắn liền với chiếc quạt lông đã giúp ông trở nên khác biệt và dễ nhận biết hơn bất kỳ ai.

Hình tượng này không chỉ có trong tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung mà còn được khắc họa trong các vở kịch truyền thống cũng như phim ảnh, kịch nghệ sau này. Chiếc quạt lông đã vượt qua giới hạn của một vật dụng cá nhân để trở thành di sản văn hóa, biểu tượng cho trí tuệ đỉnh cao của vị quân sư nổi tiếng bậc nhất lịch sử Trung Hoa.