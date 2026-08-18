Vì sao đám cưới Ấn Độ lại kéo dài nhiều ngày đến vậy?

(VTC News) -

Các hoạt động được tổ chức vào những thời điểm khác nhau, thay vì gói gọn trong ngày cưới chính.

Theo Paperlust, chuỗi sự kiện, nghi lễ thường gồm Mehndi, Sangeet, Haldi trước ngày cưới; Baraat, Varmala, các hoạt động tại lễ đài, nghi lễ Saat Phere và Vidaai trong ngày cưới, sau đó là tiệc chiêu đãi.

Tuy nhiên, không có một khuôn mẫu chung cho tất cả đám cưới Ấn Độ. Trình tự và cách thực hiện thay đổi tùy vùng miền, tôn giáo và truyền thống gia đình. Các nghi thức dưới đây thường xuất hiện trong đám cưới Ấn Độ, song cách thực hiện có thể khác nhau tùy từng nơi.

Đám cưới Ấn Độ có nhiều nghi lễ và phong tục khác nhau tùy vùng miền, tôn giáo và truyền thống gia đình. (Ảnh: Vogue)

Những nghi lễ trước ngày cưới của người Ấn Độ

Nghi thức Mehndi thường được tổ chức một hoặc hai ngày trước đám cưới. Nghệ nhân henna vẽ những họa tiết cầu kỳ lên bàn tay, bàn chân cô dâu và thường cả tay của các thành viên nữ trong gia đình. Theo quan niệm truyền thống, nghi lễ này gắn với may mắn và tình yêu của cặp đôi.

Ngày nay, Mehndi còn là dịp để gia đình, người thân tụ họp và ăn mừng. Không gian thường được trang trí bằng các gam màu vàng, hồng, cam và có những món ăn nhẹ.

Những họa tiết henna cầu kỳ trên tay cô dâu là điểm đặc trưng của nghi lễ Mehndi. Ảnh: (Brides)

Một sự kiện khác là Sangeet, có nghĩa gần với “cùng nhau ca hát”. Hai bên gia đình tụ họp, biểu diễn những tiết mục múa được chuẩn bị trước, phát biểu và cùng khiêu vũ. Ở đám cưới miền Nam Ấn Độ, sự kiện này đôi khi được kết hợp vào những buổi tụ họp nhỏ hơn trước ngày cưới.

Sangeet là dịp hai bên gia đình, bạn bè tụ họp, ca hát và khiêu vũ trước ngày cưới. (Ảnh: Brides)

Nghi thức Haldi cũng diễn ra trước hôn lễ chính và thường được tổ chức riêng tại nhà của cô dâu, chú rể. Các thành viên trong gia đình thoa hỗn hợp gồm nghệ, gỗ đàn hương, nước hoa hồng và dầu lên hai người.

Theo quan niệm truyền thống, hỗn hợp dùng trong Haldi giúp làm sáng da, xua đuổi điều xấu và mang đến lời chúc phúc cho cặp đôi trước ngày cưới.

Chuỗi nghi thức trong ngày cưới

Ngày cưới có thể bắt đầu với nghi thức Baraat, đoàn rước đưa chú rể đến địa điểm tổ chức. Theo truyền thống, chú rể cưỡi ngựa trắng, đi cùng gia đình và bạn bè trong tiếng trống dhol. Mọi người vừa di chuyển vừa nhảy múa.

Trong các đám cưới hiện đại, ngựa có thể được thay bằng xe cổ, xe golf trang trí hoặc đoàn người đi bộ.

Chú rể cưỡi ngựa, đoàn rước đưa chú rể đến địa điểm tổ chức đám cưới. (Ảnh: Brides)

Tiếp đó là Varmala, còn gọi là Jaimala, khi cô dâu và chú rể trao cho nhau những vòng hoa tươi, thường được kết từ cúc vạn thọ, hoa hồng hoặc hoa nhài. Nghi thức này đánh dấu sự xuất hiện của cô dâu, chú rể với tư cách một cặp đôi trước hai bên gia đình.

Ở nhiều nơi, bạn bè chú rể còn vui đùa bằng cách nhấc anh chàng lên cao, khiến cô dâu khó đeo vòng hoa.

Cô dâu, chú rể trao vòng hoa trong nghi thức Varmala. (Ảnh: Brides)

Các nghi thức chính của đám cưới sau đó diễn ra tại Mandap - lễ đài có mái che với bốn cột. Tại đây, ngọn lửa thiêng (agni) được thắp lên và cặp đôi hành động theo hướng dẫn của người cử hành hôn lễ.

Trong nghi thức Kanyadaan, cha cô dâu trao con gái cho chú rể và đặt tay cô vào tay anh. Tiếp đó là Hasta Melap, nghi thức gắn kết cô dâu và chú rể. Theo Paperlust, tay hai người được buộc với nhau bằng sợi chỉ thiêng, trong khi trang Brides mô tả một phụ nữ bên nhà trai buộc khăn của chú rể với sari của cô dâu, sau đó cặp đôi nắm tay nhau.

Lễ đài Mandap là khu vực diễn ra các nghi thức chính trong nhiều đám cưới Ấn Độ. (Ảnh: Brides)

Một nghi thức quan trọng khác là Saat Phere. Cặp đôi theo truyền thống đi bảy vòng quanh ngọn lửa thiêng. Mỗi vòng gắn với một lời nguyện về sự đủ đầy, sức mạnh, thịnh vượng, gia đình, con cái, trường thọ và tình bạn.

Sau đó, chú rể thực hiện nghi thức thoa bột đỏ son lên đường ngôi tóc của cô dâu và đeo cho cô chiếc vòng cổ thiêng Mangalsutra.

Sau các nghi thức chính là Vidaai, khi cô dâu rời nhà mình hoặc địa điểm tổ chức để đi cùng gia đình chú rể. Cô có thể tung gạo hoặc tiền xu qua đầu về phía sau, tượng trưng cho việc đáp lại công ơn chăm sóc của cha mẹ.

Nghi thức Vidaai gắn với khoảnh khắc cô dâu chia tay gia đình trước khi rời đi cùng nhà trai.

Tiệc chiêu đãi kéo dài đến đêm

Sau lễ cưới, các hoạt động có thể tiếp tục với tiệc chiêu đãi. Theo Brides, những người được mời dự lễ cưới thường cũng được mời đến buổi tiệc.

Tiệc thường bắt đầu vào khoảng 19h và kéo dài đến nửa đêm. Trong một số trường hợp, cuối buổi còn có màn tiễn cô dâu, chú rể rời đi trên xe hoặc phương tiện được chuẩn bị cho dịp này.

Việc hàng loạt hoạt động và nghi thức nối tiếp nhau lý giải vì sao đám cưới Ấn Độ truyền thống có thể kéo dài nhiều ngày.

Khách mời cần lưu ý gì khi dự đám cưới Ấn Độ?

Theo Vogue, lời mời dự đám cưới Ấn Độ có thể bao gồm lịch trình của nhiều sự kiện. Khách có thể phải xác nhận tham dự riêng cho từng hoạt động. Nếu không thể có mặt ở tất cả sự kiện, khách nên ưu tiên lễ cưới chính và tiệc chiêu đãi.

Trang phục cũng cần được lựa chọn phù hợp với từng sự kiện. Trang phục truyền thống Ấn Độ được khuyến khích nhưng không phải lúc nào cũng bắt buộc, vì vậy khách nên tham khảo yêu cầu cụ thể từ cô dâu, chú rể hoặc gia đình.

Nếu không có quy định riêng về trang phục, Vogue khuyên khách tránh màu đỏ và trắng. Màu đỏ thường gắn với trang phục cô dâu, trong khi màu trắng theo truyền thống liên quan đến tang lễ. Riêng với nghi thức Sangeet, khách cũng được khuyên tránh màu đen.

Trong lúc cầu nguyện hoặc tụng niệm, nên giữ im lặng và hạn chế sử dụng điện thoại. Khi đến gần khu vực Mandap có ngọn lửa nghi lễ, khách cũng cần lưu ý quy định về việc tháo giày.

Do phong tục cưới tại Ấn Độ rất đa dạng, khách không nên mặc định mọi hôn lễ đều tuân theo cùng một quy tắc. Hướng dẫn cụ thể từ cô dâu, chú rể và gia đình là căn cứ phù hợp khi tham dự.