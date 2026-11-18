(VTC News) -

Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 (hay còn gọi là ngày Quốc tế Nam giới, tên tiếng Anh là Men’s Day, International Men’s Day) đã được tổ chức phổ biến ở nhiều nước trên thế giới song còn khá mới mẻ ở Việt Nam.

Nguồn gốc Ngày Quốc tế Đàn ông

Ngày Quốc tế Đàn ông diễn ra vào ngày 19/11 hàng năm. Đây là sự kiện được tổ chức tại nhiều quốc gia nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của nam giới trong gia đình, công việc và cộng đồng.

Theo trang International Men’s Day, Ngày Quốc tế Đàn ông hiện được tổ chức tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Các hoạt động có thể diễn ra dưới nhiều hình thức như hội thảo, tọa đàm, chương trình chăm sóc sức khỏe, hoạt động cộng đồng và chiến dịch truyền thông.

Ngày Quốc tế Đàn ông tổ chức vào 19/11 hàng năm. (Ảnh minh họa: AI)

Năm 2026, Ngày Quốc tế Đàn ông rơi vào thứ Năm, ngày 19/11/2026. Chủ đề toàn cầu của năm nay là “The Future Is Everyone” (Tương lai là của tất cả mọi người), nhấn mạnh tinh thần hòa nhập, bình đẳng và sự chung tay của mọi giới trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Ý tưởng về một ngày dành riêng để tôn vinh nam giới đã xuất hiện từ nhiều thập kỷ trước. Theo thông tin từ trang International Men’s Day, những lời kêu gọi tổ chức ngày kỷ niệm này đã được ghi nhận từ thập niên 1960. Tuy nhiên, các sáng kiến ban đầu chưa tạo được sự hưởng ứng rộng rãi trên phạm vi quốc tế.

Ngày 19/11/1999, Ngày Quốc tế Đàn ông lần đầu tiên được tổ chức tại Trinidad và Tobago bởi Tiến sĩ Jerome Teelucksingh, một giảng viên lịch sử tại Đại học West Indies.

Ông lựa chọn ngày 19/11 để tổ chức sự kiện nhằm tưởng nhớ sinh nhật người cha của mình, đồng thời kỷ niệm những nỗ lực phi thường trong việc giành vé vào vòng chung kết Worldcup của đội tuyển bóng đá nam Trinidad và Tobago (ngày 19/11/1989).

Theo Tiến sĩ Teelucksingh, ông và các cộng sự đang đấu tranh cho bình đẳng giới, từng bước loại bỏ những hình ảnh tiêu cực gắn liền với nam giới trong xã hội.

Từ Trinidad và Tobago, sự kiện sau đó được Liên hợp quốc cùng các tổ chức hoạt động về giới ở Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi và vùng Caribe ủng hộ.

Ngày Quốc tế đàn ông lần đầu tổ chức vào năm 1999. (Ảnh minh họa)

Ý nghĩa của Ngày Quốc tế Đàn ông

Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 không đơn thuần là dịp để gửi lời chúc hay tặng quà cho nam giới. Sự kiện mang nhiều thông điệp xã hội, tập trung vào việc ghi nhận vai trò, cải thiện chất lượng cuộc sống và thúc đẩy bình đẳng giới.

Theo các mục tiêu được công bố trên trang International Men’s Day, Ngày Quốc tế Đàn ông tập trung vào 6 nội dung chính.

Đề cao vai trò hình mẫu nam giới: Ngày Quốc tế Đàn ông khuyến khích xã hội ghi nhận những người đàn ông sống có trách nhiệm, nhân ái, trung thực và biết quan tâm đến người khác. Họ không nhất thiết phải là người nổi tiếng mà có thể là người cha tận tụy, người thầy tận tâm, người lao động chăm chỉ hay những cá nhân có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ghi nhận đóng góp của nam giới: Nam giới đảm nhận nhiều vai trò trong gia đình và xã hội, từ lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học đến giáo dục, chăm sóc con cái. Ngày 19/11 là dịp để nhìn nhận những đóng góp ấy, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những nỗ lực thầm lặng của họ.

Cải thiện sức khỏe nam giới: Đây là một trong những nội dung quan trọng của sự kiện. Nam giới cũng đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nhưng đôi khi ngại chia sẻ hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ. Ngày Quốc tế Đàn ông khuyến khích mọi người chủ động khám sức khỏe, chăm sóc tinh thần và xây dựng lối sống lành mạnh.

Giải quyết vấn đề bất bình đẳng và khó khăn mà nam giới gặp phải: Những vấn đề như áp lực kinh tế, định kiến giới, khó khăn trong giáo dục, bạo lực và sự cô lập xã hội cần được quan tâm, nhìn nhận khách quan để có giải pháp phù hợp.

Cải thiện mối quan hệ giữa các giới: Sự kiện khuyến khích nam giới và nữ giới tăng cường đối thoại, chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, công việc và xã hội. Bình đẳng giới cần được xây dựng trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và cơ hội của tất cả mọi người.

Góp phần xây dựng thế giới an toàn, tốt đẹp hơn: Mỗi cá nhân, bất kể giới tính, đều có trách nhiệm thúc đẩy sự tử tế, giảm thiểu bạo lực, tôn trọng sự khác biệt và chung tay xây dựng cộng đồng văn minh.