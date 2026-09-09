Vì sao chuyên ngành Sản phụ khoa hút thủ khoa và top 3 Match Day 2026?

(VTC News) -

Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện “Match Day 2026”- ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51 (2026 - 2029). Mỗi thí sinh có 30 giây để xác định chuyên ngành đào tạo.

Năm nay, Sản phụ khoa tiếp tục là chuyên ngành “hot” khi chỉ trong chưa đầy một tiếng, các lựa chọn của những tân bác sĩ nội trú đầu tiên đều gọi tên Sản phụ khoa. Đặc biệt, Thủ khoa bác sĩ nội trú Nguyễn Đức Anh Quân cùng 3 bác sĩ Y khoa có điểm cao nhất đều chọn chuyên ngành này.

Thủ khoa Anh Quân chọn Sản phụ khoa.

Giải thích về độ “hot” của chuyên ngành Sản phụ khoa, TTND Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho rằng sức hút của ngành trước hết đến từ ý nghĩa đặc biệt của nghề. “Đây là chuyên ngành gắn với sự sống, với niềm vui và hạnh phúc của mỗi gia đình. Mỗi em bé chào đời an toàn là niềm vui rất lớn đối với người thầy thuốc”, ông nói.

Theo PGS.TS Hồ Sỹ Hùng - Phụ trách đào tạo sau đại học bộ môn Phụ sản của Đại học Y Hà Nội, sức hấp dẫn của Sản phụ khoa còn nằm ở tính đa dạng và sự phát triển không ngừng của chuyên ngành, khi bác sĩ được tiếp cận từ sản khoa, phụ khoa đến hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán trước sinh, ung thư phụ khoa... Đây là lĩnh vực vừa đòi hỏi kỹ thuật cao, vừa mang lại giá trị nhân văn rất lớn, khi kết quả điều trị có thể quyết định tương lai sức khỏe, thậm chí tính mạng của cả mẹ và con.

Các thầy chúc mừng các tân bác sĩ nội trú 2026 chọn Sản phụ khoa.

Bên cạnh ý nghĩa đặc biệt của nghề, TS Hùng cho rằng Sản phụ khoa cũng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các bác sĩ trẻ. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, thai sản và điều trị các bệnh lý phụ khoa luôn lớn, trong khi chuyên ngành ngày càng phát triển với nhiều lĩnh vực chuyên sâu như sản khoa nguy cơ cao, chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản, nội tiết sinh sản, ung thư phụ khoa...

“Đây là chuyên ngành có nhiều đất để các bác sĩ phát triển chuyên môn. Nếu thực sự yêu nghề, chịu khó học hỏi và đi sâu vào một lĩnh vực, các bác sĩ trẻ có rất nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình”, ông Ánh nói.

Theo ông, cùng với sự phát triển của kỹ thuật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, bác sĩ Sản phụ khoa có thể làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế chuyên ngành, trung tâm hỗ trợ sinh sản hoặc phát triển theo các hướng chuyên sâu khác nhau. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến chuyên ngành tiếp tục có sức hút trong các kỳ tuyển chọn bác sĩ nội trú.