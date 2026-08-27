Trương Tiến Anh: Tuyển Việt Nam chăm chỉ mới có may mắn

(VTC News) -

Trả lời phỏng vấn sau trận hòa Thái Lan 2-2 ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 và giành chức vô địch với tổng tỷ số 4-2, Trương Tiến Anh thừa nhận đội tuyển Việt Nam có những thời điểm gặp may. Tuy nhiên, hậu vệ của đội tuyển Việt Nam cho rằng may mắn chỉ xuất hiện khi các cầu thủ làm việc chăm chỉ và nỗ lực đến cùng.

Video: Tổng hợp trận đấu Việt Nam 2-2 Thái Lan.

Trương Tiến Anh nói: “Thực ra, việc đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước hai lần cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của các cầu thủ. Chúng tôi đã bước vào thi đấu là phải chơi bằng tất cả khả năng, quyết giành danh hiệu và giữ cúp ở lại sân nhà. HLV Kim Sang-sik chỉ nói rằng chúng tôi hãy thi đấu hết khả năng của mình và đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch.

Bước ngoặt của trận đấu ngày hôm nay là bàn thắng gỡ hòa đến từ cú sút của Đỗ Hoàng Hên. Đội tuyển Việt Nam kể cả có may mắn thì vẫn phải làm việc chăm chỉ thì may mắn mới xuất hiện. Thái Lan gặp rất nhiều áp lực sau trận thua đội tuyển Việt Nam ở lượt đi, họ không còn cách nào khác ngoài việc giành chiến thắng”.

Đội tuyển Việt Nam trải qua 90 phút khó khăn trước Thái Lan ở trận chung kết lượt về. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu không tốt trong 45 phút đầu tiên và để Yotsakorn Burapha mở tỷ số. Sau đó, đội tuyển Thái Lan tiếp tục tạo ra sức ép nhưng không ghi thêm bàn trước giờ nghỉ.

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Sang hiệp hai, Kakana đá hỏng phạt đền sau khi bị Xuân Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm. Đội tuyển Việt Nam sau đó gỡ hòa khi Hoàng Hên dứt điểm trúng cột dọc, bóng chạm chân Chatchai đi vào lưới Thái Lan.

Wanchai Jarunongkran đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1, nhưng chính hậu vệ này phản lưới nhà trong thời gian bù giờ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam vô địch với tổng tỷ số 4-2.

“Cảm xúc của tôi và đội tuyển Việt Nam lúc này không thể mô tả được. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu, giành 2 chức vô địch ASEAN Cup”, Tiến Anh nói thêm.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.