Tuyển Việt Nam 'nhờ' đối thủ ghi bàn hộ nhiều nhất lịch sử ASEAN Cup

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam khép lại hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup theo cách đặc biệt. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik không cần sút bóng vào lưới đối thủ mà vẫn có 2 bàn thắng trong trận chung kết lượt về, đều do cầu thủ Thái Lan phản lưới. Đội tuyển Việt Nam vượt qua Indonesia để trở thành đội bóng “nhờ” đối thủ ghi bàn hộ nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam có tổng cộng 10 bàn thắng tại giải vô địch Đông Nam Á nhờ cầu thủ đối phương đưa bóng vào lưới nhà. Con số này cao hơn tất cả các đội tuyển còn lại. Trước trận chung kết ASEAN Cup 2026 tối qua (26/8) trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), vị trí số 1 thuộc về Indonesia (9 lần).

Wanchai Jarunongkran phản lưới sau khi ghi bàn ở chung kết ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAT)

Việt Nam cũng là đội tuyển duy nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á có tới 4 bàn do đối thủ phản lưới trong cùng 1 kỳ ASEAN Cup (AFF Cup). Ngoài 2 pha phản lưới của Thái Lan trong trận chung kết lượt về, đội tuyển Việt Nam còn hưởng lợi khi Im Vakhim (Campuchia, vòng bảng) và Faris Danish (Malaysia, bán kết) “ghi bàn hộ”.

Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam cũng hưởng lợi nhiều từ những pha phản lưới của đối thủ. Trong 3 năm qua, các đối thủ phản lưới tổng cộng 10 lần khi gặp U23 Việt Nam hoặc đội tuyển Việt Nam.

Trong số các đội phản lưới khi gặp đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup từ trước tới nay, Campuchia và Thái Lan đóng góp nhiều bàn thắng nhất (mỗi đội 3 bàn). Riêng 3 pha phản lưới của Thái Lan đều diễn ra trong các trận chung kết lượt về, trực tiếp góp công giúp đội tuyển Việt Nam nâng cúp.

Tại ASEAN Cup 2024, Pansa Hemviboon đưa bóng về khung thành đội nhà trên sân Rajamangala (Bangkok) giúp đội tuyển Việt Nam gỡ hòa 2-2. Trên sân Mỹ Đình tối qua, Pansa không thi đấu nhưng Thái Lan vẫn có 2 cầu thủ phản lưới là thủ môn Chatchai Bootprom và hậu vệ Wanchai Jarunongkran.

Ở chiều ngược lại, cầu thủ Việt Nam cũng từng ba lần phản lưới tại giải đấu. Dương Hồng Sơn là người đầu tiên trong danh sách này ở giải đấu năm 2008. Sau đó đến Nguyễn Gia Từ năm 2012 (đều là những trận đấu với Thái Lan). Người còn lại là Đinh Tiến Thành (bán kết lượt về năm 2014 gặp Malaysia).