Vạn Xuân Awards 2026: Sáng tạo từ bản sắc, khơi nguồn thịnh vượng

(VTC News) -

Với chủ đề “Văn hóa khơi nguồn thịnh vượng”, mùa giải năm nay mở ra lời mời dành cho những sáng tạo biết kết nối giá trị văn hóa với thương hiệu, đời sống và tinh thần thời đại.

Mỗi sáng tạo đều bắt đầu từ một câu chuyện. Đó có thể là câu chuyện về một vùng đất, một nét văn hóa, một chất liệu truyền thống hay những giá trị đã trở thành một phần trong đời sống người Việt.

Khi được nhìn bằng tư duy sáng tạo, những chất liệu ấy có thể được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, gần gũi hơn với công chúng và tạo nên những giá trị mới cho thương hiệu cũng như xã hội.

Đại lộ ánh sáng và toàn cảnh GALA NIGHT Vạn Xuân Awards 2025 diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đó cũng là tinh thần của Vạn Xuân Awards 2026 với chủ đề “Văn hóa khơi nguồn thịnh vượng”. Qua đó, giải thưởng mong muốn ghi nhận những sáng tạo tạo dấu ấn trong truyền thông, đồng thời cho thấy cách văn hóa có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những ý tưởng, sản phẩm và giá trị mới.

Vạn Xuân Awards 2026 đang tiếp tục đón nhận các tác phẩm và chiến dịch từ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, thương hiệu, agency và những người hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo sáng tạo.

Đó có thể là một chiến dịch đã tạo được tiếng vang, một ý tưởng mới trong cách kể câu chuyện thương hiệu, hay một sáng tạo tìm thấy sự giao thoa giữa bản sắc Việt và ngôn ngữ đương đại.

Thời hạn nhận bài đến hết ngày 20/10/2026. Đây là thời điểm để các đơn vị, cá nhân nhìn lại những sáng tạo đã thực hiện, lựa chọn tác phẩm phù hợp và gửi về mùa giải năm nay.

Booth nhà tài trợ đặt tại chuỗi hoạt động Concert Vạn Xuân Awards 2025 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ - TP.HCM.

Hành trình của Vạn Xuân Awards 2026 sẽ tiếp nối tại Lễ trao Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam và Triển lãm 10 ngành công nghiệp văn hóa, dự kiến diễn ra từ 18 đến 23/12/2026.

Điểm nhấn của không gian triển lãm là các khu vực trưng bày, giới thiệu 10 ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt, gồm: điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; nghệ thuật biểu diễn; phần mềm và các trò chơi giải trí; quảng cáo; thủ công mỹ nghệ; du lịch văn hóa; thiết kế sáng tạo; truyền hình và phát thanh; xuất bản.

Mỗi booth sẽ mang đến một lát cắt riêng về từng ngành, qua đó giúp công chúng có thêm góc nhìn trực quan về cách những giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm, trải nghiệm và những giá trị mới trong đời sống đương đại.

Poster chính thức mở cổng đăng ký dự thi Vạn Xuân Awards 2026.

Không gian này cũng tạo nên sự kết nối giữa các lĩnh vực vốn có nhiều giao thoa về sáng tạo, công nghệ và sở hữu trí tuệ, từ đó phác họa một bức tranh rộng hơn về hệ sinh thái công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Từ những tác phẩm được gửi về hôm nay đến không gian hội tụ vào tháng 12, Vạn Xuân Awards 2026 mở ra một mạch kết nối giữa sáng tạo, văn hóa và những giá trị mới, nơi những ý tưởng mang dấu ấn Việt có thêm cơ hội được nhìn nhận và lan tỏa.

Thời hạn nhận bài dự thi Vạn Xuân Awards 2026 đến hết ngày 20/10/2026.