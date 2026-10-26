Upstage, DeepX cùng các doanh nghiệp AI hàng đầu Việt – Hàn hội tụ tại Hà Nội

(VTC News) -

Diễn đàn AI & Công nghệ số Việt Nam - Hàn Quốc 2026 (Vietnam-Korea AI & Digital Forum 2026), sự kiện thường niên do hai nước đồng tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 29/10 tại khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE.

Diễn đàn do Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin - Truyền thông Hàn Quốc (MSIT), Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc (NIPA) phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MST) đồng tổ chức, với chủ đề “Vượt tầm hợp tác chuyển đổi số (DX), hướng tới kỷ nguyên đổi mới AI cho mọi người”.

Các doanh nghiệp AI hàng đầu hai nước cùng chung một diễn đàn

Về phía Hàn Quốc, Upstage - doanh nghiệp phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) độc lập được công nhận trên thế giới, DeepX - “kỳ lân thế hệ mới” chuyên sản xuất chip bán dẫn AI, cùng Trung tâm Điện toán AI Quốc gia do Chính phủ Hàn Quốc xây dựng sẽ chia sẻ kinh nghiệm và các mô hình thực tiễn của Hàn Quốc.

Về phía Việt Nam, VinSmart Future và VNG GreenNode sẽ giới thiệu thực trạng phát triển cũng như định hướng về dịch vụ và hạ tầng AI tự chủ của Việt Nam.

Tại phiên chính sách, ông Heo Sung-wook, Chủ tịch Diễn đàn Giám đốc Bảo vệ Thông tin cá nhân Hàn Quốc (CPO Forum), sẽ trình bày chính sách về độ tin cậy của AI tại Hàn Quốc; ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sẽ chia sẻ về chính sách AI của Việt Nam.

Bên cạnh đó, 13 doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Pebble Square, Astra Vision, B&V Solution, sẽ giới thiệu các giải pháp về chip bán dẫn AI, AI công nghiệp, an ninh mạng và IoT, đồng thời gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam thông qua khoảng 84 cuộc tư vấn giao thương B2B.

Chuỗi chương trình phong phú kéo dài đến buổi tối

Ngoài phiên toàn thể, buổi sáng sẽ diễn ra Cuộc thi gọi vốn (IR Pitching) dành cho các startup AI Việt Nam - Hàn Quốc do NIPA và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đồng tổ chức, cùng buổi chuyên đề về sản xuất và ứng dụng game 3D sử dụng mô hình AI của NC AI (Hàn Quốc).

Đặc biệt, vào buổi tối, tiệc chiêu đãi giao lưu dành cho khách mời VIP sẽ mở ra không gian kết nối giữa đại diện chính phủ và doanh nghiệp hai nước.

Tiếp nối thành công từ năm 2025

Diễn đàn năm 2025 đã thu hút tổng cộng 266 đại biểu đến từ 33 cơ quan, doanh nghiệp Hàn Quốc và 111 doanh nghiệp, cơ quan, trường đại học Việt Nam. Tại hội nghị kết nối kinh doanh, 17 doanh nghiệp Hàn Quốc và 37 doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện 100 cuộc tư vấn B2B, đạt giá trị tư vấn khoảng 22,9 triệu USD và giá trị hợp đồng đang triển khai khoảng 6,48 triệu USD.

Đồng thời, 5 biên bản ghi nhớ (MOU) và thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, trong đó có thỏa thuận trị giá 6 triệu USD giữa NTL Healthcare và DONG NAM.