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Xuất bản ngày 26/10/2026 09:44 AM
Xuất bản ngày 26/10/2026 09:44 AM

7 ngày công nghệ: Lộ điểm yếu, iPhone Duo đắt giá có thể hỏng nặng

Phan Hoàng
Phan Hoàng
(VTC News) -

iPhone Duo bộc lộ điểm yếu bản lề khi cát, bụi lọt vào cơ cấu gập khiến máy không thể đóng kín hoàn toàn.

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