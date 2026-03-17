Uống nước lá ổi có lợi ích gì?

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, lá ổi từ lâu được xem là dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền nhờ chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Trong lá ổi non và búp ổi có khoảng 3% nhựa cùng 7-10% tanin. Ngoài ra còn có các chất chống oxy hóa như vitamin C, flavonoid và nhiều hoạt chất kháng khuẩn, chống viêm tự nhiên.

Trong Đông y, lá ổi thường được dùng để hỗ trợ điều trị tiêu chảy. Người bệnh có thể đun khoảng 30 g lá ổi với một nắm bột gạo trong 1-2 cốc nước, uống hai lần mỗi ngày. Với trường hợp kiết lỵ, rễ và lá ổi được đun khoảng 20 phút, lọc lấy nước uống hằng ngày đến khi triệu chứng giảm.

Lá ổi cũng được dùng để hỗ trợ giảm đau dạ dày. Cách đơn giản là đun sôi khoảng 8 lá ổi với 1,5 lít nước, chia uống ba lần trong ngày.

Không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa, lá ổi còn được nhiều người sử dụng trong chăm sóc da. Các hợp chất kháng khuẩn trong lá giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn trứng cá và làm giảm vết thâm. Lá ổi rửa sạch, giã hoặc xay nhuyễn rồi đắp lên vùng da mụn sau khi đã vệ sinh sạch có thể giúp cải thiện tình trạng da.

Với mụn đầu đen, có thể giã nhuyễn lá ổi, pha với nước ấm rồi dùng rửa mặt, kết hợp chà nhẹ lên vùng da bị mụn để hỗ trợ làm sạch lỗ chân lông.

Nước lá ổi có nhiều lợi ích với sức khoẻ.

Một số nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận tác dụng của lá ổi với người mắc bệnh tiểu đường. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Yakult tại Nhật Bản cho thấy lá ổi có khả năng làm giảm lượng đường trong máu bằng cách hạn chế cơ thể hấp thu đường sucrose và maltose. Sử dụng trà lá ổi trong khoảng 12 tuần có thể giúp cải thiện các chỉ số liên quan đến insulin và tình trạng kháng insulin.

Nhờ đặc tính kháng viêm, lá ổi còn được dùng trong chăm sóc răng miệng. Trà lá ổi có thể dùng để súc miệng giúp giảm đau răng, hỗ trợ điều trị viêm nướu, loét miệng hoặc viêm họng. Một số người cũng nghiền lá ổi thành dạng bột nhão để làm sạch răng tự nhiên.

Ngoài ra, các hợp chất trong lá ổi có khả năng ức chế sự giải phóng histamin, tác nhân gây ra phản ứng dị ứng. Đồng thời, loại lá này còn kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại trong đường ruột.

Một nghiên cứu của Đại học Y dược Krupanidhi tại Ấn Độ cho thấy chiết xuất từ lá ổi có thể giúp bảo vệ gan. Thử nghiệm trên chuột cho thấy những con được bổ sung bột chiết xuất lá ổi ít bị tổn thương gan do hóa chất so với nhóm không sử dụng. Các nhà khoa học cho rằng tác dụng này có thể liên quan đến hàm lượng chất chống oxy hóa trong lá.

Hiện nay, lá ổi còn được chế biến thành trà thảo dược và xuất khẩu sang nhiều thị trường như châu Âu và Bắc Mỹ.

Để pha trà lá ổi, có thể ngâm một nắm lá trong nước nóng khoảng 15 phút rồi lọc bỏ bã. Nước này có thể uống trực tiếp hoặc hãm cùng trà xanh để sử dụng trong ngày.