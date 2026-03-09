(VTC News) -

Uống nước lá ổi hàng ngày có tác dụng gì?

Theo các chuyên gia, uống nước lá ổi điều độ và đúng cách hàng ngày cơ thể bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

Ổn định đường huyết

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của BS Phạm Thị Nhi cho biết, Polyphenol và quercetin trong lá ổi làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, từ đó hạn chế tăng đường huyết đột ngột.

Đây là lý do nhiều người tiền tiểu đường hoặc người đang trong quá trình điều trị tiểu đường, lựa chọn dùng nước lá ổi như phương pháp hỗ trợ để kiểm soát đường huyết.

Hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang trong giai đoạn giảm cân và muốn tìm hiểu trà lá ổi có tác dụng gì thì các hoạt chất trong lá ổi có thể hỗ trợ quá trình này. Sử dụng trà lá ổi đúng cách giúp hạn chế chuyển hóa tinh bột thành đường, tăng khả năng tiêu hao năng lượng, giảm tích trữ chất béo trong cơ thể.

Nếu dùng đều đặn, trà lá ổi có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ bụng, giảm cảm giác thèm ăn và cải thiện quá trình chuyển hóa. Vì thế, có thể xem loại trà này là thức uống tự nhiên đáng cân nhắc cho người cần giảm cân.

Uống nước lá ổi hàng ngày với liều lượng vừa đủ rất tốt cho sức khỏe

Hỗ trợ tiêu hóa

Nước lá ổi giàu tannin - hoạt chất có vị chát, đắng, chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm tự nhiên. Vì thế, sử dụng loại nước này giúp làm dịu đường ruột, giảm tiêu chảy nhẹ, giảm sôi bụng và cải thiện tình trạng đầy hơi.

Người có hệ tiêu hóa yếu hoặc thường xuyên gặp rối loạn tiêu hóa có thể sử dụng nước lá ổi để hỗ trợ ổn định nhu động ruột và tăng khả năng tiêu hóa thức ăn một cách tự nhiên.

Lá ổi chứa rất ít calo và không chứa đường. Do vậy uống nước lá ổi là lựa chọn lý tưởng để thay thế các đồ uống có đường khác. Ngoài ra, một số hợp chất có trong lá ổi có tác dụng giúp giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Do vậy nhiều người chọn uống nước lá ổi giảm cân.

Tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu

Trong lá ổi rất giàu chất xơ và vitamin C. Điều này sẽ giúp bạn đào thải cholesterol xấu qua đường tiêu hóa. Bên cạnh đó các chất chống oxy hóa có trong lá ổi sẽ giúp duy trì mức cholesterol ổn định, bảo vệ sức khỏe tim mạch và làm chậm quá trình oxy hóa.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã cho thấy trong nước lá ổi có hoạt chất ức chế enzyme alpha-glucosidase. Đây là cách để làm chậm quá trình hấp thụ đường, điều chỉnh lượng glucose trong máu. Nếu uống nước lá ổi đúng cách có thể giúp người bị tiểu đường kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Tốt cho sức khỏe răng miệng

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS Đinh Thị Thuân - Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, với khả năng kháng khuẩn cao, nước lá ổi có thể giúp làm sạch khoang miệng cũng như ngăn ngừa sâu răng, viêm nướu. Ngoài ra, uống nước lá ổi sẽ giúp làm mát cơ thể, thanh nhiệt và thải độc hiệu quả.

Một số nghiên cứu sơ bộ đã cho thấy chiết xuất từ lá ổi có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư như ung thư tiền liệt tuyến và ung thư vú. Tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào rõ ràng về hiệu quả điều trị ung thư. Do vậy bạn nên thận trong khi đọc những thông tin về điều trị ung thư bằng nước lá ổi.