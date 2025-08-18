Bỏ lỡ 'giờ vàng' vì tự ý dùng an cung ngưu hoàng hoàn chữa đột quỵ

(VTC News) -

An cung ngưu hoàng hoàn là bài thuốc Đông y cổ truyền có lịch sử hàng trăm năm tại Trung Quốc, được xếp vào nhóm thuốc quý. Thành phần chính của thuốc gồm: ngưu hoàng, chu sa, xạ hương, hoàng liên, hoàng cầm, hùng hoàng, trân châu.

Theo y học cổ truyền, an cung ngưu hoàng hoàn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, khai khiếu, trấn kinh – phù hợp với các thể trạng 'nội nhiệt thịnh', biểu hiện như sốt cao, mê sảng, co giật.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Văn Đại, khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, việc lạm dụng an cung ngưu hoàng hoàn trong điều trị đột quỵ có thể gây hậu quả khôn lường.

Theo bác sĩ Đại, hơn 80% ca đột quỵ là do nhồi máu não. Đây là dạng tai biến do tắc nghẽn mạch máu, khiến não thiếu máu nuôi dưỡng. An cung ngưu hoàng hoàn có công dụng thanh nhiệt, giải độc, khi dùng cho trường hợp này có thể gây hạ nhiệt và giảm tưới máu, làm bệnh trở nặng. Đặc biệt nguy hiểm nếu bệnh nhân bị xuất huyết não, vì thuốc chứa các thành phần chống đông nhẹ, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng chảy máu.

"Điều đáng lo ngại là nhiều bệnh nhân tự ý dùng an cung ngưu hoàng hoàn tại nhà, dẫn đến bỏ lỡ 'giờ vàng' quý giá để can thiệp y tế. Thực tế, nhiều ca xuất huyết não không chỉ vô ích khi dùng an cung mà còn khiến bệnh tình xấu đi", bác sĩ Đại chia sẻ.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân uống An cung ngưu hoàng hoàn chữa đột quỵ. (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ cũng cảnh báo an cung ngưu hoàng hoàn chứa các dược liệu có độc tính như chu sa (thủy ngân) và hùng hoàng (asen). Nếu dùng sai chỉ định, thuốc có thể gây tổn thương gan, thận, hệ thần kinh và nhiều tác dụng phụ khác như rối loạn tiêu hóa, dị ứng, loạn nhịp tim. Nhiều sản phẩm trôi nổi trên thị trường còn bị phát hiện chứa kim loại nặng vượt ngưỡng an toàn.

Bộ Y tế khuyến cáo an cung ngưu hoàng hoàn chỉ nên dùng khi bệnh nhân được chẩn đoán mắc "trúng phong nhiệt", biểu hiện qua sốt cao, mê sảng, mặt đỏ, mạch nhanh. Tuyệt đối không dùng cho các trường hợp "trúng phong hàn", xuất huyết não hoặc khi chưa có chẩn đoán rõ ràng.

Việc dùng thuốc cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền, không tự ý sử dụng tại nhà, đặc biệt với phụ nữ có thai, trẻ em dưới 3 tuổi và bệnh nhân suy gan, suy thận nặng.

Thay vì tin vào một viên thuốc thần kỳ thì người nhà bệnh nhân cần nhớ yếu tố quyết định sự sống còn của bệnh nhân đột quỵ chính là thời gian. "Giờ vàng" để can thiệp hiệu quả nhất là 6 giờ đầu sau khi xuất hiện triệu chứng. Trong khoảng thời gian này, việc chụp CT/MRI sọ não sẽ giúp bác sĩ xác định chính xác loại đột quỵ, từ đó đưa ra phương pháp điều trị phù hợp như tiêu sợi huyết, can thiệp nội mạch.

"Việc tự ý dùng an cung ngưu hoàng hoàn tại nhà không chỉ không giúp ích mà còn làm chậm trễ việc tiếp cận y tế hiện đại, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và khả năng hồi phục của bệnh nhân", bác sĩ Đại nhấn mạnh.

Y học cổ truyền không phủ nhận giá trị của các bài thuốc cổ, nhưng cần nhìn nhận đúng vai trò, chỉ định và giới hạn của chúng, tránh biến một bài thuốc quý thành niềm tin mù quáng gây hại.