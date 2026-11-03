Univers Tour Tiền Phong Nam mang kiến thức xanh đến giảng đường đại học

(VTC News) -

Trong bối cảnh phát triển bền vững ngày càng được chú trọng, việc trang bị kiến thức thực tiễn và khả năng thích ứng với thị trường cho sinh viên ngay từ giảng đường là điều cần thiết.

Đồng hành cùng định hướng này, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) tiếp tục triển khai Univers Tour, kết nối sinh viên với doanh nghiệp thông qua các hoạt động giao lưu và chia sẻ chuyên môn.

Kết nối tư duy Marketing xanh với thực tiễn doanh nghiệp tại Trường Đại học Đồng Nai

Tại Trường Đại học Đồng Nai, chương trình mang đến workshop “Giải pháp tối ưu hóa Marketing Mix 4P dựa trên tiêu chuẩn xanh bền vững” do ThS. Ngô Thanh Phương Quỳnh chia sẻ.

Thông qua bốn yếu tố Product (Sản phẩm), Price (Giá), Place (Phân phối) và Promotion (Xúc tiến), sinh viên được tìm hiểu cách doanh nghiệp tích hợp trách nhiệm môi trường vào chiến lược Marketing và hoạt động kinh doanh.

Đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động kết nối, TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích - Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Đồng Nai cho rằng, việc đưa doanh nghiệp đến gần hơn với giảng đường sẽ tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp và vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tế.

“Nhà trường luôn mong muốn mở rộng các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp để sinh viên có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và trải nghiệm thực tế. Đây là điều kiện cần thiết giúp các em hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động, từ đó chủ động chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho hành trình nghề nghiệp sau này”, TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích chia sẻ.

Đại diện Tiền Phong Nam và Trường Đại học Đồng Nai trao tặng hoa, quà lưu niệm, ghi dấu những khoảnh khắc ý nghĩa tại chương trình Univers Tour.

Mở rộng góc nhìn về công trình xanh và vật liệu bền vững tại Trường Đại học Cửu Long

Tiếp nối hành trình, tại Trường Đại học Cửu Long, Univers Tour mang đến chủ đề “Tiêu chuẩn công trình xanh và tác động đến lựa chọn vật liệu - Yếu tố then chốt cho phát triển bền vững trong ngành Xây dựng”.

Tại workshop, ông Phí Mạnh Hùng - Chuyên viên Phát triển thị trường Tiền Phong Nam chia sẻ về xu hướng công trình xanh, các hệ thống chứng nhận và tiêu chí lựa chọn vật liệu xây dựng, tập trung vào thông số kỹ thuật, độ bền, tính an toàn môi trường và khả năng tái chế.

TS. Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long nhận định, những chương trình kết nối doanh nghiệp như Univers Tour mang lại giá trị thiết thực, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức từ thực tế sản xuất, kinh doanh và hiểu rõ hơn yêu cầu của ngành nghề.

Trao 9 suất học bổng, tiếp thêm động lực cho sinh viên

Bên cạnh hoạt động chia sẻ chuyên môn, trao học bổng là một trong những nội dung thể hiện sự đồng hành của Tiền Phong Nam đối với sinh viên. Tại hai điểm đến, chương trình đã trao 9 suất học bổng với tổng trị giá 40 triệu đồng dành cho những sinh viên có thành tích và tinh thần học tập tiêu biểu.

Hoạt động trao học bổng nhằm ghi nhận nỗ lực học tập, đồng thời tiếp thêm động lực để sinh viên vững bước trên hành trình chinh phục tri thức.

Bà Mai Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Kinh doanh Tiền Phong Nam chia sẻ: “Thông qua Univers Tour và chương trình học bổng, Tiền Phong Nam kỳ vọng tiếp thêm động lực học tập, khơi mở cơ hội phát triển và đồng hành cùng thế hệ sinh viên trẻ trên hành trình xây dựng sự nghiệp”.

Đại diện sinh viên nhận học bổng tại chương trình, Vũ Thùy Linh - sinh viên Trường Đại học Đồng Nai bày tỏ: “Học bổng là nguồn động viên để em tiếp tục nỗ lực học tập, trau dồi kỹ năng. Những chia sẻ từ doanh nghiệp cũng giúp em hiểu hơn về thực tế ngành nghề và định hướng rõ hơn cho tương lai”.

Trải nghiệm sản phẩm, tăng cường kết nối với doanh nghiệp

Khu vực trưng bày sản phẩm thu hút đông đảo sinh viên đến tìm hiểu về các dòng sản phẩm Nhựa Tiền Phong, đặc tính và ứng dụng trong công trình cấp thoát nước, qua đó có thêm góc nhìn trực quan về sản phẩm và công nghệ của doanh nghiệp.

Chia sẻ về định hướng chương trình, ông Lê Văn Thu - Giám đốc Kinh doanh Tiền Phong Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn Univers Tour trở thành cầu nối lâu dài giữa doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên, giúp các bạn tiếp cận thực tiễn, phát triển chuyên môn và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thị trường lao động”.

Với phương châm “Khơi dòng khát vọng - Dẫn lối tương lai”, Tiền Phong Nam sẽ tiếp tục mở rộng hành trình Univers Tour đến nhiều trường đại học, góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường, đồng hành đào tạo thế hệ nhân lực trẻ có chuyên môn, tư duy sáng tạo và ý thức phát triển bền vững.