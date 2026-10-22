Ukraine sẵn sàng làm điều chưa từng có để chấm dứt xung đột với Nga

(VTC News) -

Ngày 21/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ tuyên bố Kiev sẵn sàng đóng băng chiến tuyến hiện tại nhằm chấm dứt xung đột với Nga và giữ lại phần lớn lãnh thổ đang kiểm soát.

“Ngay bây giờ, chúng ta phải đóng băng và tôi nghĩ đây là cách thực sự để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn hoặc ngừng gây thương vong như Tổng thống Trump đã kêu gọi. Đóng băng và dừng lại. Tất nhiên, đây là điều tối thiểu chúng ta cần từ Nga hiện nay”, ông Zelensky cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine sẽ đến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu để yêu cầu đảm bảo an ninh, điều mà ông cho là “quan trọng nhất”.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trước khi điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý về nguyên tắc nối lại đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm.

Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, thông tin này được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ giữa ông Putin và đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff. Ông Ushakov cho biết cuộc đàm phán 3 bên có thể được nối lại sau ngày 10/11.

Chính trong cuộc gặp này, ông Witkoff thông báo Nga đồng ý thả giáo viên người Mỹ Stephen Hubbard, người bị kết án tù vào năm 2024 sau khi công tố viên Nga cáo buộc ông chiến đấu cùng Kiev chống lại Moskva với tư cách là lính đánh thuê, cáo buộc mà Hubbard phủ nhận.

Cùng thời điểm, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích ý tưởng tổ chức cuộc gặp 3 bên Mỹ - Nga - Trung Quốc nhằm đạt thỏa thuận hòa bình tại Ukraine. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy nhấn mạnh Ukraine nên tham gia vào cuộc đàm phán 3 bên để chấm dứt xung đột và việc Kiev vắng mặt trong cuộc đàm phán là “vô lý”.

Nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine của ông Trump suy yếu trong những tuần gần đây khi ông đạt thỏa thuận với điện Kremlin, cho phép nhập khẩu dầu diesel vào Mỹ và miễn trừ lệnh trừng phạt đối với Nga.

Tổng thống Zelensky cho rằng thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga nhằm ép Kiev đầu hàng, từ bỏ vùng Donbass, đồng thời khẳng định sẽ không từ chức trước sức ép từ Washington.