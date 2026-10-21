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Xuất bản ngày 21/10/2026 08:28 PM
Xuất bản ngày 21/10/2026 08:28 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức EU, Bỉ

Chiều 21/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ.

Chiều 21/10/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 21/10/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(Nguồn: Tin tức TTXVN)

Link: https://baotintuc.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-tham-chinh-thuc-eu-bi-post1396303.html

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Dòng sự kiện: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Đan Mạch, EU và Bỉ
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