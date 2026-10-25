UAV Ukraine tấn công dữ dội, bán đảo Crimea mất điện diện rộng

(VTC News) -

Cuộc tấn công của Ukraine khiến bán đảo Crimea bị mất điện và gián đoạn nguồn cung nước, trong khi nhiều đợt tập kích bằng máy bay không người lái tại một số vùng trong lãnh thổ Nga khiến nhiều người thiệt mạng.

“Crimea đang trải qua tình trạng mất điện, các trạm biến áp quan trọng bị ngừng hoạt động. Toàn bộ bán đảo đang bị mất điện”, kênh OSINT Exilenova+, Ukrinform thông tin.

Bán đảo Crimea chìm trong bóng tối sau cuộc tấn công bằng UAV. (Ảnh: Getty)

Theo hình ảnh vệ tinh từ NASA FIRMS, trạm biến áp Taman ở vùng Krasnodar Krai của Nga bị hư hại trong cuộc tấn công. Trạm biến áp này cung cấp điện cho vùng Crimea.

Tương tự, kênh giám sát Crimean Wind dẫn lời nhân chứng cho biết hệ thống điện đột ngột bị mất, kể cả ở những thành phố lớn. Tình trạng mất điện diện rộng được báo cáo ở Sevastopol, Simferopol, Yalta, Feodosia, Dzhankoi, Alushta, Yevpatoria và nhiều nơi khác.

Bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014) từng nhiều lần đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng. Theo báo The Kyiv Independent, mùa hè năm nay, lực lượng Ukraine tấn công 16 trạm điện trên khắp Crimea trong vòng 48 giờ nhằm cản trở hoạt động quân sự của Moskva.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái khác nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền nam nước Nga cũng được báo cáo tại tỉnh Rostov đêm qua. Thống đốc Yury Slyusar cho biết, máy bay không người lái làm hư hại một trạm biến áp ở huyện Myasnikovsky của khu vực, gây mất điện ở gần 130 hộ gia đình.

Trong khi đó, Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tại thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson, miền nam Ukraine. Thỏa thuận được thúc đẩy với vai trò trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/10.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, 2 bên nhất trí tạm thời đình chỉ toàn bộ hoạt động quân sự tại Oleshky nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào thành phố, đồng thời chuẩn bị sơ tán dân thường thông qua một hành lang an toàn được chỉ định. Đây là bước tiến đáng chú ý trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và nước sạch nghiêm trọng.