UAV tấn công Moskva với quy mô lớn chưa từng có trong ngày Nga tiến hành bầu cử

Thị trưởng Moskva tuyên bố hơn 1.600 thiết bị bay không người lái (UAV) đã bị bắn hạ kể từ ngày19/9, đồng thời cáo buộc Kiev tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội đang diễn ra ở Liên bang Nga.

Ngày 18/9/2026, cuộc bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga đã chính thức bắt đầu. Hơn 4 triệu cử tri đã đăng ký tham gia bỏ phiếu điện tử từ xa trong Ngày Bầu cử Thống nhất năm 2026, trong khi hơn 2,9 triệu người đã nộp đơn xin bỏ phiếu tại nơi cư trú. (Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia tại điểm bầu cử ở Vladivostok ngày 18/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát)

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/9 dẫn thông báo cùng ngày của giới chức Liên bang Nga cho biết một cuộc tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine trong đêm nhằm vào Moskva và khu vực xung quanh đã khiến hai người thiệt mạng và sáu người khác bị thương.

Thị trưởng Moskva, ông Sergey Sobyanin cho biết thủ đô của Liên bang Nga đã hứng chịu cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái “quy mô lớn nhất”, đồng thời tuyên bố hơn 1.600 thiết bị bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ kể từ ngày 19/9, trong đó có 450 chiếc khi đang tiếp cận Moskva.

Ông Sobyanin cho biết một số thiết bị bay không người lái đã bay tới Nhà máy lọc dầu Moskva, gây hư hại cho cơ sở này, trong khi một chiếc khác đánh trúng một tòa nhà dân cư nhưng không gây thương vong.

Thị trưởng Moskva viết trên Telegram rằng: “Cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ này rõ ràng được lên kế hoạch với mục đích phá hoại cuộc bầu cử. Đối phương đã không đạt được mục tiêu này”.

Thống đốc khu vực Moskva Andrey Vorobyov cho biết trên nền tảng mạng xã hội Max của Liên bang Nga rằng cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và gây ra các vụ hỏa hoạn trên khắp khu vực.

Theo ông Vorobyov, hậu quả nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại quận Ramensky, nơi một thiết bị bay không người lái rơi xuống gây cháy trên mái của một tòa chung cư 21 tầng, khiến 400 người phải sơ tán trong khi có 20 phương tiện đã bị hư hại.

Ông Vorobyov cho biết một thiết bị bay không người lái cũng đánh trúng một tòa chung cư ba tầng tại Sofyino, khiến một người thiệt mạng và năm người khác bị thương. Một người khác thiệt mạng tại quận Orekhovo-Zuyevo, trong khi một người bị thương tại quận Leninsky.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh người dân Liên bang Nga đi bỏ phiếu trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội kéo dài ba ngày, cùng với các cuộc bầu cử cấp khu vực và địa phương.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương, hơn 111 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu. Cử tri sẽ lựa chọn toàn bộ 450 thành viên của Duma Quốc gia (Hạ viện), trong đó 225 ghế được bầu theo danh sách đảng và 225 ghế được bầu tại các khu vực bầu cử một đại biểu.

Anadolu cho biết phía Ukraine vẫn chưa phản hồi những tuyên bố mới nhất của Liên bang Nga, trong khi việc xác minh độc lập các thông tin này vẫn gặp nhiều khó khăn do cuộc chiến đang tiếp diễn.