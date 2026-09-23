UAV Nga 'càn quét' kho hàng và trạm xăng ở Kiev

(VTC News) -

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, tính đến 10h30 ngày 23/8 (giờ địa phương), cuộc tấn công bằng UAV vào thủ đô Ukraine đã làm 1 người thiệt mạng, 7 người khác bị thương.

UAV Nga cũng rơi xuống một trung tâm thương mại 4 tầng ở khu vực Holosiivskyi. Ngoài ra, một trạm xăng và nhiều nhà kho cũng nằm trong danh sách mục tiêu tấn công của Nga.

Nga mở rộng cuộc tấn công vào Ukraine trong những ngày gần đây. (Ảnh: AP)

Theo ông Klitschko, mảnh vỡ UAV rơi xuống quận Solomianskyi của Kiev, trong khu vực giữa những tòa nhà dân cư và vụ cháy khác được phát hiện bùng phát tại khu vực thuộc công ty vận tải. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại toàn diện chưa được xác định.

Gần đây, Nga sử dụng UAV để thực hiện loạt tấn công kéo dài hàng giờ vào Kiev khiến người dân phải tìm nơi trú ẩn suốt ngày đêm. Cùng với đó, Moskva triển khai UAV phản lực, bay ở độ cao lớn hơn, né tránh hệ thống phòng không, gây gián đoạn hoạt động thường nhật ở Ukraine với quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây.

Hiện tại, quân đội Nga đang tiến chậm qua vùng Donetsk ở miền đông Ukraine nhưng chiến tuyến hầu như không thay đổi trong nhiều tháng. Trong khi đó, lực lượng Ukraine tiến hành không kích vào mục tiêu của Nga, bao gồm ngành công nghiệp dầu mỏ tại những địa điểm cách biên giới Ukraine tới 3.000km.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Ukraine. “Có tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị tấn công quy mô lớn mới vào Ukraine”, ông cho hay.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng không thể nào tổ chức thảo luận về việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga, “khi người dân Ukraine hàng ngày sống trong mối đe dọa của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái”.

Trong chuyến thăm New York, ông Zelensky cũng thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về những nỗ lực chấm dứt xung đột, bao gồm khả năng ngừng bắn song phương đối với mục tiêu liên quan đến năng lượng.