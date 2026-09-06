U20 Việt Nam xuống hạng, mất quyền dự U20 châu Á đến 2031

(VTC News) -

Trên sân nhà, U20 Việt Nam trải qua vòng loại U20 châu Á 2027 đáng quên. Thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi thua cả 3 trận trước U20 Triều Tiên, U20 Palestine và U20 Iran. Những thất bại này không chỉ khiến U20 Việt Nam mất suất dự vòng chung kết U20 châu Á năm sau mà còn để lại hậu quả kéo dài nhiều năm.

Tối 6/9, sau 2 trận thua liên tiếp, U20 Việt Nam phải giành chiến thắng trước U20 Iran nhằm nhen nhóm hy vọng giành vé đến vònh chung kết U20 châu Á 2027. Đội chủ nhà nhập cuộc với tinh thần thi đấu nỗ lực và gây ra không ít khó khăn cho đối thủ trong quãng thời gian đầu trận.

Dù chưa tạo được những cơ hội đủ tốt nhưng Văn Bách và Công Hậu vẫn khiến hàng thủ của U20 Iran chao đảo. Nhưng trong những khoảnh khắc như vậy, U20 Việt Nam thiếu đi cả sự sắc sảo lẫn may mắn để có bàn thắng.

U20 Việt Nam toàn thua cả 3 trận.

Ngược lại, sau quãng thời gian mất kiểm soát trận đấu, U20 Iran nhanh chóng gia tăng sức ép lên phần sân của U20 Việt Nam. Họ liên tục có các pha dứt điểm đáng chú ý trong vòng cấm nhưng chưa đánh bại được Hoa Xuân Tín.

Bất ngờ xảy ra ở phút 40, Quốc Khánh nhận đường chuyền từ đồng đội, anh xâm nhập vòng cấm và dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng này cải thiện đáng kể tâm lý thị đấu cảu U20 Việt Nam.

Dẫu vậy, thầy trò HLV Ikeuchi Yutaka không giữ được thế trận và lợi thế dẫn bàn. Ngay đầu hiệp 2, từ pha ném biên bên phía cánh phải, hậu vệ U20 Việt Nam không kiểm soát được tình hình, bóng đén chân Arian và anh dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1.

Đến thời điểm này, áp lực quá lớn khiến cầu thủ U20 Việt Nam không còn giữ được tính chính xác trong các pha xử lý. Phút 63, Mahan Beheshti đá phạt đền thành công nâng tỉ số lên 2-1 cho U20 Iran. Trước đó, thủ thành Hoa Xuân Tín phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Sau bàn thua, U20 Việt Nam chủ yếu chỉ chơi bóng dài và bóng bổng. Cách tiếp cận khung thành này không mang đến hiệu quả. Đến thời gian bù giờ, thêm một quả phạt đền nữa dành cho U20 Iran và Zadeh Attar thực hiện thành công ấn định tỉ số 3-1 cho U20 Iran.

U20 Việt Nam rơi xuống hạng Development Phase của cấp độ U20 châu Á. Đây là hạng đấu dành cho các đội có thành tích yếu nhất châu lục. Ở vòng loại U20 châu Á 2029, lứa cầu thủ sau của U20 Việt Nam không được tham dự. Họ phải có thành tích cao ở Development Phase để giành quyền lên hạng ở chu kỳ tiếp theo. Điều này đồng nghĩa sớm nhất phải đến năm 2031, U20 Việt Nam mới có hy vọng xuất hiện trở lại ở đấu trường châu lục.