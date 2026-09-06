Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Iran 19h ngày 6/9, tỷ số mới nhất

Trận U20 Việt Nam vs U20 Iran diễn ra lúc 19h ngày 6/9 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Đây là trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, quyết định suất đi tiếp. Sau 2 trận thua, U20 Việt Nam trên lý thuyết vẫn còn cơ hội cạnh tranh tham dự vòng chung kết. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi rất hẹp.

Nhiệm vụ của U20 Việt Nam là thắng U20 Iran với cách biệt 2 bàn, nhưng đây chỉ là điều kiện cần. Đội chủ nhà phải chờ thêm điều kiện đủ là U20 Palestine thua U20 Triều Tiên.

U20 Việt Nam gặp nhiều áp lực.

U20 Việt Nam thua U20 Triều Tiên 0-3 ở lượt ra quân, sau đó thua U20 Palestine 1-2. Hai thất bại liên tiếp khiến thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi rơi xuống cuối bảng C và có nguy cơ xuống hạng ở vòng loại tiếp theo.

Mỗi thất bại ở bảng C trên sân nhà chỉ ra nhiều vấn đề riêng của U20 Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Ikeuchi không thể hiện được vai trò hiệu quả. Dấu ấn mà nhà cầm quân người Nhật Bản tạo ra không rõ ràng trong lối chơi của U20 Việt Nam. Các cầu thủ thiếu sự ổn định.

Ở trận thua U20 Triều Tiên - đối thủ có năng lực vượt trội, U20 Việt Nam không thể phối hợp, nhanh chóng vỡ vụn trước sức ép lớn từ đối phương. Đến trận gặp U20 Palestine, vấn đề chuyển sang chất lượng xử lý. Đội chủ nhà chuyền hỏng nhiều ở giai đoạn đầu, rồi phung phí cơ hội khi thế trận sáng hơn. Trong khi tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, hàng thủ U20 Việt Nam lại thủng lưới dễ dàng từ những pha phản công của đối thủ.

Bởi vậy, không nhiều người còn tin vào một bất ngờ mà U20 Việt Nam có thể tạo ra trước U20 Iran. Chỉ một trận hòa an ủi với điểm số danh dự đến từ Quốc Khánh và đồng đội cũng đủ làm các cổ động viên hài lòng.

Không có nhiều bất ngờ khi U20 Iran giành 3 điểm sau 2 lượt trận. Đội bóng Tây Á thắng U20 Palestine 2-1 ở trận mở màn, trước khi thua U20 Triều Tiên 1-2 vì 2 bàn thua ở thời gian bù giờ.

U20 Iran nắm trong tay quyền tự quyết, có thể giành vé đi tiếp của một trong 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Chiến thắng trước U20 Việt Nam sẽ đảm bảo cho tấm vé đi tiếp của U20 Iran. Trên thực tế, U20 Iran vẫn vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà về phong độ cũng như nền tảng.