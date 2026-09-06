Link xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran 19h ngày 6/9, vòng loại U20 châu Á

(VTC News) -

Trận U20 Việt Nam đấu với U20 Iran thuộc vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra lúc 19h ngày 6/9 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Khán giả có thể xem trực tiếp trận U20 Việt Nam vs U20 Iran trên hệ thống của TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận U20 Việt Nam đấu U20 Iran nhanh nhất.

Xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran trên kênh nào?

TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 tại Việt Nam. Trận U20 Việt Nam đấu U20 Iran được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran có thể truy cập website tại địa chỉ tv360.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng TV360 trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận U20 Việt Nam đấu với U20 Iran được chiếu trực tiếp trên TV360.

Link TV360 trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp CLB U20 Việt Nam đấu U20 Iran được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link TV360 trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Iran (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://tv360.vn/tv/tv360-10?ch=9957

Để xem trực tiếp trận đấu U20 Việt Nam vs U20 Iran trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng TV360 từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận U20 Việt Nam vs U20 Iran

Nhiệm vụ của U20 Việt Nam là thắng U20 Iran với cách biệt 2 bàn, nhưng đây chỉ là điều kiện cần. Đội chủ nhà phải chờ thêm điều kiện đủ là U20 Palestine thua U20 Triều Tiên.

U20 Việt Nam thua U20 Triều Tiên 0-3 ở lượt ra quân, sau đó thua U20 Palestine 1-2. Hai thất bại liên tiếp khiến thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi rơi xuống cuối bảng C và có nguy cơ xuống hạng ở vòng loại tiếp theo.

Trong khi đó, U20 Iran giành 3 điểm sau 2 lượt trận. Đội bóng Tây Á thắng U20 Palestine 2-1 ở trận mở màn, trước khi thua U20 Triều Tiên 1-2 vì 2 bàn thua ở thời gian bù giờ.

U20 Iran nắm trong tay quyền tự quyết, có thể giành vé đi tiếp của một trong 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Chiến thắng trước U20 Việt Nam sẽ đảm bảo cho tấm vé đi tiếp của U20 Iran. Trên thực tế, U20 Iran vẫn vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà về phong độ cũng như nền tảng.