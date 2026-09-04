Đội trưởng U20 Việt Nam: Thua là thua, không có lý do gì cả

(VTC News) -

Tối 3/9, U20 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U20 Palestine ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi sau thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên ở ngày ra quân. Sau trận đấu, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh thẳng thắn nhìn nhận kết quả không như mong muốn và cho rằng toàn đội không nên tìm lý do để biện minh.

“Tôi nghĩ thua thì không có lý do gì cả. Đơn giản, thua là thua. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và cùng nhau khắc phục tất cả những gì mà chúng tôi cần để hoàn thiện bản thân, hướng đến tương lai cũng như trận đấu sắp tới”, Quốc Khánh nói.

Dù thất vọng với kết quả, đội trưởng U20 Việt Nam cho rằng các đồng đội đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận.

Đội trưởng U20 Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu đến cùng, bất chấp cơ hội đi tiếp hiện chưa chắc chắn. (Ảnh: VFF)

“Tôi thực sự tự hào về các đồng đội của mình. Tôi tin rằng trong trận đấu này, mọi người có thể thấy toàn đội đã chơi bóng thực sự hết sức mình, tạo rất nhiều cơ hội. Nếu may mắn hơn, chúng tôi xứng đáng là đội giành chiến thắng. Tôi rất tự hào về đồng đội và trước mắt còn một trận đấu nữa”.

Thất bại trước Palestine khiến cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp của U20 Việt Nam trở nên rất khó khăn. Muốn nuôi hy vọng đi tiếp, Quốc Khánh và đồng đội cần đánh bại U20 Iran với cách biệt 2 bàn. Tuy nhiên, Quốc Khánh khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu đến cùng, bất chấp cơ hội đi tiếp hiện chưa chắc chắn.

“Dù gì đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu hết mình. Ở trận đấu cuối, không biết chúng tôi còn có cơ hội hay không, nhưng chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình để có cơ hội giành chiến thắng, và chơi thậm chí tốt hơn hôm nay”, đội trưởng đội tuyển U20 Việt Nam chia sẻ.

Cầu thủ sinh năm 2007 cũng gửi lời cảm ơn tới những cổ động viên có mặt trên khán đài cũng như người hâm mộ theo dõi và cổ vũ đội tuyển qua màn ảnh. Anh mong người hâm mộ không mất niềm tin vào đội bóng sau hai thất bại liên tiếp.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ Việt Nam, tất cả những người đến sân và những người ở sau màn hình vì đã ủng hộ chúng tôi. Mong rằng mọi người đừng từ bỏ hy vọng vì chúng tôi vẫn chưa từ bỏ niềm tin vào vòng loại này. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu ở trận đấu tiếp theo”, anh khẳng định.

U20 Việt Nam sẽ khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 bằng cuộc đối đầu với U20 Iran lúc 19h ngày 6/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Trong bối cảnh chưa có điểm sau hai lượt trận, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi cần một kết quả tích cực để chứng minh quyết tâm, đồng thời hướng tới tấm vé vào vòng chung kết.