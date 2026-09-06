Nhận định, dự đoán tỷ số U20 Việt Nam vs U20 Iran: Chưa hết hy vọng

(VTC News) -

Trận U20 Việt Nam vs U20 Iran diễn ra lúc 19h ngày 6/9 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Đây là trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, quyết định suất đi tiếp. Sau 2 trận thua, U20 Việt Nam trên lý thuyết vẫn còn cơ hội cạnh tranh tham dự vòng chung kết. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi rất hẹp.

Nhiệm vụ của U20 Việt Nam là thắng U20 Iran với cách biệt 2 bàn, nhưng đây chỉ là điều kiện cần. Đội chủ nhà phải chờ thêm điều kiện đủ là U20 Palestine thua U20 Triều Tiên.

Thông tin nhanh trận U20 Việt Nam vs U20 Iran Thời gian: 19h ngày 6/9 Địa điểm: Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) Giải đấu: Bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 Kênh trực tiếp: TV360. Nhận định bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Iran

Nhận định bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Iran

U20 Việt Nam thua U20 Triều Tiên 0-3 ở lượt ra quân, sau đó thua U20 Palestine 1-2. Hai thất bại liên tiếp khiến thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi rơi xuống cuối bảng C và có nguy cơ xuống hạng ở vòng loại tiếp theo.

Mỗi thất bại ở bảng C trên sân nhà chỉ ra nhiều vấn đề riêng của U20 Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Ikeuchi không thể hiện được vai trò hiệu quả. Dấu ấn mà nhà cầm quân người Nhật Bản tạo ra không rõ ràng trong lối chơi của U20 Việt Nam. Các cầu thủ thiếu sự ổn định.

U20 Việt Nam (áo đỏ) gây thất vọng.

Ở trận thua U20 Triều Tiên - đối thủ có năng lực vượt trội, U20 Việt Nam không thể phối hợp, nhanh chóng vỡ vụn trước sức ép lớn từ đối phương. Đến trận gặp U20 Palestine, vấn đề chuyển sang chất lượng xử lý. Đội chủ nhà chuyền hỏng nhiều ở giai đoạn đầu, rồi phung phí cơ hội khi thế trận sáng hơn. Trong khi tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, hàng thủ U20 Việt Nam lại thủng lưới dễ dàng từ những pha phản công của đối thủ.

Bởi vậy, không nhiều người còn tin vào một bất ngờ mà U20 Việt Nam có thể tạo ra trước U20 Iran. Chỉ một trận hòa an ủi với điểm số danh dự đến từ Quốc Khánh và đồng đội cũng đủ làm các cổ động viên hài lòng.

Không có nhiều bất ngờ khi U20 Iran giành 3 điểm sau 2 lượt trận. Đội bóng Tây Á thắng U20 Palestine 2-1 ở trận mở màn, trước khi thua U20 Triều Tiên 1-2 vì 2 bàn thua ở thời gian bù giờ.

U20 Iran nắm trong tay quyền tự quyết, có thể giành vé đi tiếp của một trong 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Chiến thắng trước U20 Việt Nam sẽ đảm bảo cho tấm vé đi tiếp của U20 Iran. Trên thực tế, U20 Iran vẫn vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà về phong độ cũng như nền tảng.

Thông tin lực lượng U20 Việt Nam và U20 Iran

U20 Việt Nam không có tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Cầu thủ này trở về phục vụ câu lạc bộ chủ quản Ninh Bình thi đấu V.League. Thủ thành Phan Đình Bách nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu với U20 Palestine và không được ra sân.

U20 Iran có một số cầu thủ bị đau nhẹ nhưng đủ khả năng ra sân. Đội bóng Tây Á không có cầu thủ nào bị cấm thi đấu.

Đội hình dự kiến

U20 Việt Nam: Hoa Xuân Tín, Nguyễn Quốc Khánh, Đinh Quang Kiệt., Lê Huy Việt Anh, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Văn Khánh, Trần Gia Hưng, Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Công Hậu.

U20 Iran: Amirmahdi Maghsoudi, Mohammad Akbariranj Barkhalilabadi, Mohammadmahdi Jannianavaei, Mohammadreza Abbasi, Mahan Beheshti, Abolfazl Zadel, Mohammadali Sahneh, Pouya Esmi, Mahdi Cheshmberah, Amirmohammad Kamiri, Abolfazl.

Dự đoán U20 Việt Nam vs U20 Iran

Dự đoán U20 Việt Nam - U20 Iran: Đội nào thắng?

U20 Việt Nam không còn nhiều lựa chọn về cách tiếp cận. Đội chủ nhà cần thắng, lại phải thắng với cách biệt đủ lớn, nên không thể chỉ đá an toàn và chờ sai lầm của đối thủ. Vấn đề là đẩy đội hình lên quá sớm cũng mở ra khoảng trống cho U20 Iran phản công.

Trận này đòi hỏi U20 Việt Nam kiểm soát tốt hơn khu vực giữa sân. Khi các đường chuyền đầu tiên thiếu chính xác, hàng công dễ bị tách khỏi phần còn lại của đội hình. Đội chủ nhà cần giảm số pha xử lý vội, đưa bóng lên có điểm nhận rõ ràng và tránh để các trung vệ liên tục phải sửa sai trong thế lùi về.

U20 Iran có lợi thế hơn về thể lực, tốc độ tranh chấp và khả năng chuyển trạng thái. Đội bóng Tây Á không cần mạo hiểm ngay từ đầu. Họ có thể chờ U20 Việt Nam dâng cao, sau đó khai thác khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên hoặc các pha mất bóng ở trung tuyến.

Dự đoán: U20 Việt Nam 1-3 U20 Iran.