U20 Việt Nam xuống hạng, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh xin lỗi đàn em lứa sau

(VTC News) -

Tối 6/9, trận thua U20 Iran 1-3 khiến thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi kết thúc vòng loại U20 châu Á 2027 với 3 trận toàn thua, đứng cuối bảng C và phải xuống chơi tại Development Phase (Giai đoạn Phát triển) ở kỳ vòng loại tiếp theo. Sau trận đấu, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh không giấu được sự thất vọng, đồng thời gửi lời xin lỗi tới thế hệ kế cận.

“Tôi không biết kết quả này có ảnh hưởng đến tương lai của lứa U20 sau này hay không. Nếu có, thay mặt toàn thể tập thể U20 Việt Nam, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam, tất cả những người đã yêu mến, ủng hộ và luôn bên cạnh toàn đội.

Đồng thời, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến các em lứa 2009, 2010 và những lứa sau vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Mong rằng thất bại này sẽ là bàn đạp để toàn đội học hỏi từ những sai lầm, qua đó có thể trở thành những cầu thủ tốt hơn trong tương lai”, đội trưởng U20 Việt Nam chia sẻ.

Đội trưởng U20 Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh (số 3) là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu với U20 Iran. (Ảnh: VFF)

Với kết quả hiện tại, U20 Việt Nam phải xuống chơi tại Development Phase năm 2029, chắc chắn không được tham dự vòng chung kết châu Á cùng năm. Đội hình lứa tiếp theo của U20 Việt Nam cần kết thúc giai đoạn này ở một trong hai vị trí dẫn đầu để trở lại Qualification Phase (Giai đoạn Vòng loại), qua đó mới có cơ hội cạnh tranh suất dự vòng chung kết U20 châu Á 2031.

Tiền vệ của U20 Việt Nam cho biết điều khiến anh tiếc nuối không chỉ là kết quả của bản thân mà còn là những nỗ lực của toàn đội trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu.

“Bản thân tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Không chỉ tiếc nuối cho riêng cá nhân tôi mà còn tiếc cho tất cả đồng đội, ban huấn luyện và mọi người đã làm việc cật lực. Tôi thấy được sự cố gắng của mọi người khi tập luyện chăm chỉ hằng ngày”, Quốc Khánh chia sẻ.

Dù thất vọng với kết quả tại vòng loại, Quốc Khánh cho rằng những gì xảy ra tại giải đấu cần trở thành bài học cho bản thân và các đồng đội. Tiền vệ trẻ hy vọng thất bại lần này có thể tạo động lực để các cầu thủ nhìn lại những hạn chế và tiếp tục hoàn thiện mình.

“Mục tiêu của tôi không gì hơn là được thi đấu và được học hỏi từ những người anh, những người đồng nghiệp, những người thầy tại môi trường bóng đá cao nhất của Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng học hỏi và trau dồi từng ngày”.

Quốc Khánh đặc biệt mong người hâm mộ tiếp tục dành sự ủng hộ cho bóng đá Việt Nam ngay cả trong những giai đoạn khó khăn: “Mong rằng là tất cả mọi người sẽ luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam dù lúc chiến thắng hay lúc thất bại. Bởi khi mọi người ở bên toàn đội lúc chiến thắng, toàn đội chắc chắn sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng nếu mọi người vẫn bên cạnh lúc gục ngã, lúc chưa thể giành chiến thắng, thì điều đó còn mang lại niềm hạnh phúc lớn hơn rất nhiều”.